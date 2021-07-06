من هو الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو © DR
يترأس الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو رابطة علماء دول الساحل بدء من تاريخ اليوم ، يعرفه الناس كمسؤول ديني وأكاديمي فقط لذا نعرض لكم شخصية الشيخ أبكر ولر مدو وهو من مواليد عام 15/06/1977 بمدينة انجمينا.
حياته الأكاديمية والتعليمية :
• الشهادة الثانوية العامة (1997م) معهد طيبة لتأهيل الحفاظ بتشاد التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
• حاصل على بكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية (2002م).
• حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية (2004م).
• حاصل على ماجستير في اللغة العربية ( 2006م).
• حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة أمدرمان الإسلامية بالسودان (2013م)
• الإجازة في حفظ القرآن الكريم.
• الإجازة في القراءات السبع.
• الإجازة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة.
• حائز على الليسانس في اللغة العربية
المناصب :
• نائب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد من 19/فبراير 2020م إلى الآن.
• الأمين العام بجامعة الملك فيصل بتشاد من 19 فبراير 2013م – 2020م
• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
• مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والمكلف بالمسابقات القرآنية بتشاد منذ 2010 إلى الآن.
• إمام وخطيب المسجد المركزي بتشاد (مسجد المركز الإسلامي للملك فيصل) وإمام التراويح في نفس المسجد منذ 2000 إلى يومنا هذا.
• المشرف العام على معهد الشيخ القوني تجاني لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بكندل (من 2000 إلى 2010).
• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد
• عضو منبر الأديان بجمهورية تشاد
• عضو مجمع اللغة العربية بتشاد
• ممثل تشاد في رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل.
• عضو للمجلس التأسيسي للملتقى العالمي الصوفي بإندونيسيا
• عضو المنظمة الإقليمية لدول الساحل للمرصد الديني.
• عضو مجموعة الحوار الديني بفرنسا
- عضو لجنة التحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في كل من:
1- جمهورية مصر العربية في عام 2016 و 2017،
2- الجزائرفي عام 2017،
3- مملكة البحرين في عام 2017.
الأنشطة والإنجازات العلمية :
محاضر في الجامعات التشادية والبلدان المجاورة
أ. محاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد.
ب. محاضر بجامعة أنجمينا.
ج. كلية الدراسات العربية والإسلامية
د. الجامعات خارج البلاد:
الأنشطة الثقافية والاجتماعية :
- مدير الأخبار والبرامج بإذاعة القرآن الكريم بتشاد (2004 إلى 2013).
- مقدم برنامج توجيه القراءات في إذاعة القرآن الكريم.
- مقدم برنامج صحح تلاوتك على الهواء مباشرة في نفس الإذاعة.
- مقرر لجنة التحكيم لجائزة التميز الصحفي بتشاد.
- إدارة جلسات الملتقى الدولي حول السلام المنعقد بشكل سنوي في مدينة كو السوسرية منذ 2010 إلى يومنا هذا.
- خبير إستشاري بمعهد السلام للتنمية والعدالة بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.
- المشاركة في عدة مؤتمرات محلية ودولية
- حاز على لقب الشخصية الثقافية لعام 2013 بتشاد.
علما أن معالي الدكتور يتقن ثلاث لغات عالمية : العربية، الفرنسية، الإنجليزية، ولغات محلية أخرى.
حياته الأكاديمية والتعليمية :
• الشهادة الثانوية العامة (1997م) معهد طيبة لتأهيل الحفاظ بتشاد التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
• حاصل على بكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية (2002م).
• حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية (2004م).
• حاصل على ماجستير في اللغة العربية ( 2006م).
• حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة أمدرمان الإسلامية بالسودان (2013م)
• الإجازة في حفظ القرآن الكريم.
• الإجازة في القراءات السبع.
• الإجازة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة.
• حائز على الليسانس في اللغة العربية
المناصب :
• نائب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد من 19/فبراير 2020م إلى الآن.
• الأمين العام بجامعة الملك فيصل بتشاد من 19 فبراير 2013م – 2020م
• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
• مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والمكلف بالمسابقات القرآنية بتشاد منذ 2010 إلى الآن.
• إمام وخطيب المسجد المركزي بتشاد (مسجد المركز الإسلامي للملك فيصل) وإمام التراويح في نفس المسجد منذ 2000 إلى يومنا هذا.
• المشرف العام على معهد الشيخ القوني تجاني لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بكندل (من 2000 إلى 2010).
• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد
• عضو منبر الأديان بجمهورية تشاد
• عضو مجمع اللغة العربية بتشاد
• ممثل تشاد في رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل.
• عضو للمجلس التأسيسي للملتقى العالمي الصوفي بإندونيسيا
• عضو المنظمة الإقليمية لدول الساحل للمرصد الديني.
• عضو مجموعة الحوار الديني بفرنسا
- عضو لجنة التحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في كل من:
1- جمهورية مصر العربية في عام 2016 و 2017،
2- الجزائرفي عام 2017،
3- مملكة البحرين في عام 2017.
الأنشطة والإنجازات العلمية :
محاضر في الجامعات التشادية والبلدان المجاورة
أ. محاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد.
ب. محاضر بجامعة أنجمينا.
ج. كلية الدراسات العربية والإسلامية
د. الجامعات خارج البلاد:
الأنشطة الثقافية والاجتماعية :
- مدير الأخبار والبرامج بإذاعة القرآن الكريم بتشاد (2004 إلى 2013).
- مقدم برنامج توجيه القراءات في إذاعة القرآن الكريم.
- مقدم برنامج صحح تلاوتك على الهواء مباشرة في نفس الإذاعة.
- مقرر لجنة التحكيم لجائزة التميز الصحفي بتشاد.
- إدارة جلسات الملتقى الدولي حول السلام المنعقد بشكل سنوي في مدينة كو السوسرية منذ 2010 إلى يومنا هذا.
- خبير إستشاري بمعهد السلام للتنمية والعدالة بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.
- المشاركة في عدة مؤتمرات محلية ودولية
- حاز على لقب الشخصية الثقافية لعام 2013 بتشاد.
علما أن معالي الدكتور يتقن ثلاث لغات عالمية : العربية، الفرنسية، الإنجليزية، ولغات محلية أخرى.