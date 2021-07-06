Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​من هو الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 6 Juillet 2021



​من هو الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو © DR
​من هو الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو © DR
يترأس الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو رابطة علماء دول الساحل بدء من تاريخ اليوم ، يعرفه الناس كمسؤول ديني وأكاديمي فقط لذا نعرض لكم شخصية الشيخ أبكر ولر مدو وهو من مواليد عام    15/06/1977 بمدينة انجمينا.

حياته الأكاديمية والتعليمية : 

•    الشهادة الثانوية  العامة (1997م) معهد طيبة لتأهيل الحفاظ بتشاد التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
•    حاصل على بكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية (2002م).
•    حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية (2004م).
•    حاصل على ماجستير في اللغة العربية ( 2006م).
•    حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة أمدرمان الإسلامية بالسودان (2013م) 
•    الإجازة في حفظ القرآن الكريم.
•    الإجازة في القراءات السبع.
•    الإجازة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة.
•    حائز على الليسانس في اللغة العربية

المناصب :

•    نائب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد من 19/فبراير 2020م إلى الآن.
•    الأمين العام بجامعة الملك فيصل بتشاد من 19 فبراير 2013م – 2020م
•    عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
•    مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والمكلف بالمسابقات القرآنية بتشاد منذ 2010 إلى الآن.
•    إمام وخطيب المسجد المركزي بتشاد (مسجد المركز الإسلامي للملك فيصل) وإمام التراويح في نفس المسجد منذ 2000 إلى يومنا هذا.
•    المشرف العام على معهد الشيخ القوني تجاني لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بكندل (من 2000 إلى 2010).
•    عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد
•    عضو منبر الأديان بجمهورية تشاد
•    عضو مجمع اللغة العربية بتشاد
•    ممثل تشاد في رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل.
•    عضو للمجلس التأسيسي للملتقى العالمي الصوفي بإندونيسيا
•    عضو المنظمة الإقليمية لدول الساحل للمرصد الديني.
•    عضو مجموعة الحوار الديني بفرنسا
-    عضو لجنة التحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في كل من:
1-    جمهورية مصر العربية في عام 2016 و 2017،
2-    الجزائرفي عام 2017،
3-    مملكة البحرين في عام 2017.

الأنشطة والإنجازات العلمية :

محاضر في الجامعات التشادية والبلدان المجاورة
‌أ.     محاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد.
‌ب.    محاضر بجامعة أنجمينا.
‌ج.    كلية الدراسات العربية والإسلامية
‌د.    الجامعات خارج البلاد:

 الأنشطة الثقافية والاجتماعية :

-    مدير الأخبار والبرامج بإذاعة القرآن الكريم بتشاد (2004 إلى 2013).
-    مقدم برنامج توجيه القراءات في إذاعة القرآن الكريم.
-    مقدم برنامج صحح تلاوتك على الهواء مباشرة في نفس الإذاعة.
-    مقرر لجنة التحكيم لجائزة التميز الصحفي بتشاد.
-    إدارة جلسات الملتقى الدولي حول السلام المنعقد بشكل سنوي في مدينة كو السوسرية منذ 2010 إلى يومنا هذا.
-    خبير إستشاري بمعهد السلام للتنمية والعدالة بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.
-    المشاركة في عدة مؤتمرات محلية ودولية 
-    حاز على لقب الشخصية الثقافية لعام 2013 بتشاد.


علما أن معالي الدكتور يتقن ثلاث لغات عالمية : العربية، الفرنسية، الإنجليزية، ولغات محلية أخرى.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/07/2021

Tchad : l’ONAPE forme ses agents de la zone méridionale

Tchad : l’ONAPE forme ses agents de la zone méridionale

الدكتور أبكر لولر مدو يُنتخب رئيسًا لرابطة علماء دول الساحل الدكتور أبكر لولر مدو يُنتخب رئيسًا لرابطة علماء دول الساحل 06/07/2021

Populaires

Tchad : le chef d'antenne des renseignements qui a tué son adjoint est arrêté et déféré

05/07/2021

Tchad : le porte-parole de la police nationale promu au grade supérieur

06/07/2021

La France annonce une nouvelle aide budgétaire au Tchad

06/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 02/07/2021 -

Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale

Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale

Rachel Tokou-Appiah : « Veiller à ce que les filles de demain n'héritent pas des inégalités d'aujourd'hui » Rachel Tokou-Appiah : « Veiller à ce que les filles de demain n'héritent pas des inégalités d'aujourd'hui » 29/06/2021 - Rachel Toku-Appiah

ANALYSE - 24/06/2021 - Abba Issa

Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent

Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent

Centrafrique : les défis de la transition démocratique Centrafrique : les défis de la transition démocratique 21/06/2021 - Dr. Abdou DANGABO MOUSSA

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter