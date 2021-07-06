​من هو الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو

يترأس الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو رابطة علماء دول الساحل بدء من تاريخ اليوم ، يعرفه الناس كمسؤول ديني وأكاديمي فقط لذا نعرض لكم شخصية الشيخ أبكر ولر مدو وهو من مواليد عام 15/06/1977 بمدينة انجمينا.



حياته الأكاديمية والتعليمية :



• الشهادة الثانوية العامة (1997م) معهد طيبة لتأهيل الحفاظ بتشاد التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.

• حاصل على بكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية (2002م).

• حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية (2004م).

• حاصل على ماجستير في اللغة العربية ( 2006م).

• حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة أمدرمان الإسلامية بالسودان (2013م)

• الإجازة في حفظ القرآن الكريم.

• الإجازة في القراءات السبع.

• الإجازة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة.

• حائز على الليسانس في اللغة العربية



المناصب :



• نائب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد من 19/فبراير 2020م إلى الآن.

• الأمين العام بجامعة الملك فيصل بتشاد من 19 فبراير 2013م – 2020م

• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.

• مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والمكلف بالمسابقات القرآنية بتشاد منذ 2010 إلى الآن.

• إمام وخطيب المسجد المركزي بتشاد (مسجد المركز الإسلامي للملك فيصل) وإمام التراويح في نفس المسجد منذ 2000 إلى يومنا هذا.

• المشرف العام على معهد الشيخ القوني تجاني لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بكندل (من 2000 إلى 2010).

• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد

• عضو منبر الأديان بجمهورية تشاد

• عضو مجمع اللغة العربية بتشاد

• ممثل تشاد في رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل.

• عضو للمجلس التأسيسي للملتقى العالمي الصوفي بإندونيسيا

• عضو المنظمة الإقليمية لدول الساحل للمرصد الديني.

• عضو مجموعة الحوار الديني بفرنسا

- عضو لجنة التحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في كل من:

1- جمهورية مصر العربية في عام 2016 و 2017،

2- الجزائرفي عام 2017،

3- مملكة البحرين في عام 2017.



الأنشطة والإنجازات العلمية :



محاضر في الجامعات التشادية والبلدان المجاورة

‌أ. محاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد.

‌ب. محاضر بجامعة أنجمينا.

‌ج. كلية الدراسات العربية والإسلامية

‌د. الجامعات خارج البلاد:



الأنشطة الثقافية والاجتماعية :



- مدير الأخبار والبرامج بإذاعة القرآن الكريم بتشاد (2004 إلى 2013).

- مقدم برنامج توجيه القراءات في إذاعة القرآن الكريم.

- مقدم برنامج صحح تلاوتك على الهواء مباشرة في نفس الإذاعة.

- مقرر لجنة التحكيم لجائزة التميز الصحفي بتشاد.

- إدارة جلسات الملتقى الدولي حول السلام المنعقد بشكل سنوي في مدينة كو السوسرية منذ 2010 إلى يومنا هذا.

- خبير إستشاري بمعهد السلام للتنمية والعدالة بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.

- المشاركة في عدة مؤتمرات محلية ودولية

- حاز على لقب الشخصية الثقافية لعام 2013 بتشاد.





علما أن معالي الدكتور يتقن ثلاث لغات عالمية : العربية، الفرنسية، الإنجليزية، ولغات محلية أخرى.