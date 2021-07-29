​وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن غلام يقدم تقريرا لمجلس الوزراء العادي



انعقد ، اليوم الخميس ، 29 يوليو 2021 ، مجلس الوزراء العادي برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء.



هناك نقطة واحدة فقط على جدول الأعمال ، وعلى وجه الخصوص :



- فحص واعتماد مشروع خارطة الطريق للحكومة الانتقالية



وقد أدى نهج الحكومة في قيادة العملية الانتقالية إلى وضع خارطة طريق ديناميكية تحترم المواعيد النهائية البالغة 18 شهرًا وفقًا للالتزامات القوية التي تعهد بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي.



لتنفيذ هذا الانتقال ، وضعت الحكومة ، على أساس التوجهات الاستراتيجية للمجلس العسكري الانتقالي ، خارطة طريق للحكومة الانتقالية.



وينبغي أن يجعل من الممكن الاستمرار في ضمان الدفاع والأمن للبلد وتعزيز السلام والوحدة الوطنية من أجل تنظيم حوار وطني شامل يؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة ، وضمان السلام والاستقرار.





لتفعيل خارطة الطريق هذه للحكومة الانتقالية ، تم الاحتفاظ بثلاثة (03) محاور استراتيجية. أنه :



المحور الأول: تعزيز الأمن والدفاع ؛

المحور الثاني: تنظيم الحوار الوطني وتوطيد السلام والوحدة الوطنية.

المحور الثالث: تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.



بناءً على الإجراءات التي تم تحديدها مع المؤسسات والإدارات الوزارية ، يظهر 123 إجراءً مخططًا في إطار عملية الانتقال والتي تبلغ تكلفة التمويل المطلوب الحصول عليها من ميزانية الدولة أو من الشركاء 84129 مليار فرنك سيفا.



تندرج الإجراءات المنصوص عليها في المحور الأول المتعلقة بالأمن والدفاع ضمن الأنشطة العادية والمستمرة للدولة ولكنها ضرورية لتلك المتعلقة بالانتقال ، بما في ذلك تنظيم الحوار الوطني الشامل المنصوص عليه في المحور الثاني ، والذي يجب تنسيقها جميعًا مع المحور الثالث الذي يجب أن تؤدي أعماله المشتركة إلى إصلاح المجموعة القانونية الناتجة عن القرارات المنبثقة عن الحوار وتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة حرة وشفافة تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب التشادي ، وبالتالي ستسهم هذه الانتخابات في توطيد سيادة القانون والديمقراطية في بلدنا.



إن وضع خارطة طريق الحكومة الانتقالية يسلط الضوء شكل أساسي على الإجراءات التي يجب حشد موارد إضافية من أجلها والتي تتطلب تمويل الأبحاث دون المساس بمشاريع التنمية الأخرى الممولة من الموارد الخاصة و / أو مع الشركاء ، الذين يساهمون في تحسين نوعية حياة السكان. التشاديين.



وبالتالي فإن خريطة الطريق هذه مدعومة ببرنامج إرشادي يأخذ في الاعتبار الـ 18 شهرًا التي خصصها ميثاق الانتقال وتعكس الالتزامات التي تعهد بها المجلس العسكري الانتقالي.



هذا البرنامج مقسم على النحو التالي:



1. إعداد وتقديم التقرير التحضيري للجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل لشهر أغسطس إلى أكتوبر 2021 ؛



2. عقد الحوار الوطني الشامل في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021 ؛



3. تعديل النصوص تطبيقا لقرارات الحوار الوطني الشامل والتحضير للانتخابات من يونيو إلى سبتمبر 2022.



تم اعتماد خارطة الطريق المرفوعة إلى مجلس الوزراء.