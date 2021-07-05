Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​وزير العدل يؤكد تنفيذ جميع مطالب القضاة ويصفها بالمنطقية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Juillet 2021



​وزير العدل يؤكد تنفيذ جميع مطالب القضاة ويصفها بالمنطقية
في لقاء تلفزيوني على التلفزيون الوطني ، أكد وزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد أحمد الحبو تنفيذ جميع مطالب القضاة سيما تأمينهم أثناء أداء مهامه الشرعية ، ووصف مطالب القضاة بالمنطقية.

قال الحبو : إنهم يطالبون بضمان أمنهم، وهذا حق مشروع فعندما يتجرأ الفرد في ازهاق روح مدعي الجمهورية علنا ، لا يشك الوضع يثير القلق ، وهذا ما يكيف انعدام الثقة في العدالة.

وساق حديثه معترفا بالخلل المتواجد داخل نظام القضاء مشيراً إلى ندرة العناصر الأمنية في المراكز القضائية والتشكيك في تنفيذ الأوامر خوفاً من التورط في مشاكل ، ما دفع القضاة إلى تدوين تلك المطالب.

وأضاف بصفتي وزيرا للعدل احضرت الملف إلى رئيس الوزراء ومن هناك صدرت الأوامر لوزير الدفاع بتعزيز الأمن عن طريق إضافة خمسين من عناصر في المراكز القضائية.

وأشار الوزير إلى أن العدد المذكور تمركز أمس في محكمة نجامينا ، وأنه سيتم توزيع مذكرات دورية في الولايات لتنفيذ الأوامر من أجل تعزيز أمن المراكز الفرعية.

وبشأن حمل السلاح أوضح الوزير أن العدل في تشاد خولت للقضاة حمل السلاح وهذه القضية معروفة منذ القدم بالاتفاق بين وزارتي العدل والدفاع ولكن يبقى السؤال حول توزيع المسدسات على القضاة. حيث يستغرق الأمر وقتًا لتزويدهم بالأسلحة المناسبة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/07/2021

Tchad : le sultan du Dar Sila est décédé

Tchad : le sultan du Dar Sila est décédé

Tchad : l’UNCT s’oppose à la prolongation de la période de transition Tchad : l’UNCT s’oppose à la prolongation de la période de transition 04/07/2021

Populaires

Tchad-France : entretien à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Deby

05/07/2021

Tchad-France : le général Mahamat Idriss Deby rencontrera Macron demain à l’Élysée

04/07/2021

Tchad : "la Loi autorise les magistrats à porter des armes" (ministre Justice)

05/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 02/07/2021 -

Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale

Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale

Rachel Tokou-Appiah : « Veiller à ce que les filles de demain n'héritent pas des inégalités d'aujourd'hui » Rachel Tokou-Appiah : « Veiller à ce que les filles de demain n'héritent pas des inégalités d'aujourd'hui » 29/06/2021 - Rachel Toku-Appiah

ANALYSE - 24/06/2021 - Abba Issa

Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent

Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent

Centrafrique : les défis de la transition démocratique Centrafrique : les défis de la transition démocratique 21/06/2021 - Dr. Abdou DANGABO MOUSSA

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter