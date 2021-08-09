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TCHAD

​وفد وزاري في حجر لميس جراء الاشتباكات الاخيرة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Août 2021



​وفد وزاري في حجر لميس جراء الاشتباكات الاخيرة

بعثت الحكومة التشادية وفد مكون من ثلاثة وزراء اليوم الأحد 08 أغسطس إلى ولاية حجر لميس إثر صراع طائفي قاتل وقع في اليوم السابق بين طائفتين.

وصل الوفد الوزاري الذي يرأسه وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر آدم ، ووزير الإدارة الأراضي محمد بشير شريف دوسا ، ووزير العدل المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو ، إلى مسرح الأحداث على متن مروحية عسكرية.وبرفقتهم ضباط كبار وانضموا استقبلهم والية ولاية حجر لميس أمينة كوجيانا.

استقبل الوفد الطرفين فور وصولهم وتبادل معهم الاسباب التي أدت إلى نشوب هذا الصراع العنيف وفقا للسلطات المحلية أن النزاع مرتبط بقضية تتعلق بأراضي الزراعية ،استخدم المتشابكون بأسلحة حرب في الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات.

 واعتقل العديد من الأشخاص الذين قدموا على أنهم محرضون ومتواطئون في أعمال العنف ، وكذلك أصحاب الأسلحة.


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