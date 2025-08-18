Alwihda Info
AFRIQUE

​Cameroun : Le Président Biya autorise le recours à 930 milliards FCFA d’emprunts pour financer le développement


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Août 2025


Yaoundé, 18 août 2025 – Par le décret n°2025/409 signé ce lundi, le Président de la République, Paul Biya, a habilité le Ministre des Finances à recourir à de nouveaux emprunts intérieurs et extérieurs pour un montant global de 930 milliards de francs CFA.


Paul Biya. © DR
Ces ressources sont destinées à financer des projets de développement ainsi qu’à apurer les restes à payer de l’État.

Répartition des financements

Selon le décret, les emprunts seront mobilisés de la manière suivante :
  • 350 milliards FCFA à travers l’émission d’Obligations du Trésor sur le marché financier intérieur ;
  • 250 milliards FCFA par des prêts directs auprès d’organismes privés nationaux ;
  • 330 milliards FCFA sur les marchés bancaires extérieurs.
Contexte budgétaire

Cette décision intervient dans le cadre de l’exécution de la loi de finances 2025, modifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2025, qui prévoit un important besoin de financement pour soutenir les projets publics prioritaires et renforcer la trésorerie de l’État.

Le décret précise que le texte sera publié d’urgence et inséré au Journal Officiel en français et en anglais.


