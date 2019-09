​Centrafrique : renouvellement du bureau de la section UPF

Le bureau de la section Centrafrique de l’Union de la Presse Francophone est renouvelé ce samedi 7 Septembre 2019. C’est au cours d’une assemblée générale sur mesure organisée à l’initiative du bureau international de ladite organisation. Il aura fallu forcer la main à l’ancien bureau pour que ces assises de quelques heures se tiennent.



« Il reste qu’il faudra entendre que tant que la section de Centrafrique sera affiliée à l’UPF, elle sera tenue de se conformer aux règles fixées par notre organisation », a rappelé le président international, Madiambal Diagne, dans une lettre envoyée à la section Centrafrique le 6 août 2019.



Le bureau sortant présidé par Christian Panika a présenté brièvement un bilan des activités marquées par des points forts et faibles liés au dysfonctionnement intervenu il y a de cela plusieurs mois. Les membres sont démotivés – certains ne paient plus les cotisations mensuelles et les frais annuels pour la carte internationale. Qu’à cela ne tienne, le bureau international invite toujours la RCA aux rencontres internationales de la Presse Francophone.



Le moment est venu de passer aux choses sérieuses en commençant par le renouvellement du bureau. C’est ce qui est fait samedi 7 septembre 2019 dans la salle de conférence de la base logistique de la mission onusienne en Centrafrique (MINUSCA).



Pour la conduite de l’assemblée générale, le bureau international de l’UPF a dépêché dans la capitale centrafricaine, le vice-président, Aimé Robert Bihina qui a séjourné du 5 au 8 septembre 2019.



A l’issue des échanges, les participants ont procédé au vote qui s’est déroulé dans une ambiance confraternelle.



Le nouveau bureau de la section Centrafrique de l’UPF est élu pour un mandat de 2 ans :



Président : Joachim MAGOMBASSA

Vice-présidente : Olive Dona NGAMANADE

Secrétaire général : Arsène-Jonathan MOSSEAVO

Secrétaire général adjoint : Juvénal KOHEREPEDE

Trésorier général : Auconfort Shadrack MOROUBA

Commissaire aux comptes : Mireille GONDJE-KOFOUNDA



Le vice-président international, Aimé Robert Bihina a saisi cette occasion pour féliciter les membres de la section Centrafrique pour leur grande maturité à travers le climat apaisé qui a prévalu durant cette assemblée générale. Il a exhorté la section Centrafrique a tout mettre en œuvre pour être parmi les meilleures en mettant l’accent sur l’afflux des membres adhérents – la stabilité au sein de la nouvelle équipe – multiplier des activités conformément à la feuille de route qui sera établi- et surtout organiser des grandes rencontres avec plusieurs acteurs de la société sur des thématiques diverses ( culture – économique- sport – environnement – politique etc. ) – sortir de la dépendance en encourageant les cotisations au sein de la section- organiser des formations.



A l’issue des travaux, le président sortant, Christian Panika est élevé au titre de président d’honneur.



Rendez-vous est donné au nouveau bureau et les membres - selon les possibilités- pour les 48ème assises internationales de la Presse Francophone qui auront lieu à Yaoundé (Cameroun) du 18 au 22 novembre 2019.