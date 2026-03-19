​Coopération économique : la CEMAC et la France renforcent leur partenariat à Paris

Un partenariat stratégique dans un contexte incertain



Organisée dans un contexte international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, cette réunion a permis aux participants de discuter des enjeux liés à la stabilité économique et à la croissance durable de la CEMAC. Les échanges ont notamment porté sur les réformes nécessaires pour renforcer la résilience macroéconomique et consolider la stabilité financière de la région.



Les États membres ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les recommandations issues du sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEMAC tenu en janvier 2026 à Brazzaville. Ils se sont également engagés à poursuivre les programmes économiques appuyés par le Fonds monétaire international (FMI), essentiels pour garantir la soutenabilité des finances publiques et renforcer les réserves de change.



Réformes et attractivité économique au cœur des priorités



Les participants ont insisté sur la nécessité d’accélérer les réformes structurelles afin d’améliorer le climat des affaires et d’attirer davantage d’investissements privés. Le développement des infrastructures, l’intégration économique régionale et le renforcement du secteur bancaire ont été identifiés comme des leviers clés pour stimuler la croissance et diversifier les économies de la sous-région.



La France, de son côté, a réaffirmé son soutien à la stabilité économique de la CEMAC et son engagement à accompagner les pays membres dans leurs relations avec les partenaires financiers internationaux, notamment le FMI.



Vers une coopération renforcée



Au-delà des réformes économiques, cette rencontre a mis en avant la volonté commune de renforcer les partenariats internationaux et de mobiliser davantage de financements en faveur du développement de la sous-région. Dans le cadre de sa présidence du G7 en 2026, la France entend notamment promouvoir la solidarité avec les pays en développement.



Les participants ont enfin convenu de poursuivre ce dialogue à un rythme régulier, avec une prochaine réunion prévue en 2027 dans un pays de la zone CEMAC, confirmant ainsi leur engagement en faveur d’une coopération durable et renforcée.