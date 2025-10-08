​Éducation au Tchad : des syndicats annoncent une grève d’avertissement d’une semaine

Au cœur de leurs doléances figure l’application effective du décret n°477, portant sur l’amélioration des conditions sociales et professionnelles des enseignants : primes, indemnités et autres avantages. Selon les syndicats, malgré les multiples interpellations, aucune suite n’a été donnée, rendant la situation intenable.



Face à ce silence jugé « inacceptable », les syndicats annoncent une grève d’avertissement d’une semaine, prévue du 9 au 15 octobre 2025 inclus. Ils affirment que cette action est conduite dans un esprit d’unité, de solidarité et de défense des droits fondamentaux des enseignants, qu’ils considèrent comme « les piliers essentiels du système éducatif ».



Les signataires tiennent le gouvernement pour entièrement responsable de toute perturbation éventuelle de la rentrée scolaire 2025-2026, si leurs revendications restent sans suite.



Le communiqué est signé par Ousmane Mahamat Abakar pour le COSET et Allara Djimtibaye pour la PSSET.