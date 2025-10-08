Alwihda Info
TCHAD

​Éducation au Tchad : des syndicats annoncent une grève d’avertissement d’une semaine


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Octobre 2025


N’Djamena — La Plateforme des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (PSSET) et le Collectif des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (COSET) tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Dans un communiqué conjoint, les deux organisations dénoncent l’inaction du gouvernement face à leurs revendications formulées depuis plusieurs mois, notamment celles rappelées dans une fiche transmise le 27 août dernier.


Au cœur de leurs doléances figure l’application effective du décret n°477, portant sur l’amélioration des conditions sociales et professionnelles des enseignants : primes, indemnités et autres avantages. Selon les syndicats, malgré les multiples interpellations, aucune suite n’a été donnée, rendant la situation intenable.

Face à ce silence jugé « inacceptable », les syndicats annoncent une grève d’avertissement d’une semaine, prévue du 9 au 15 octobre 2025 inclus. Ils affirment que cette action est conduite dans un esprit d’unité, de solidarité et de défense des droits fondamentaux des enseignants, qu’ils considèrent comme « les piliers essentiels du système éducatif ».

Les signataires tiennent le gouvernement pour entièrement responsable de toute perturbation éventuelle de la rentrée scolaire 2025-2026, si leurs revendications restent sans suite.

Le communiqué est signé par Ousmane Mahamat Abakar pour le COSET et Allara Djimtibaye pour la PSSET.


