Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rayskim, le baobab de la culture s’en est allé, mais ses racines demeurent éternelles


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 8 Octobre 2025



Tchad : Rayskim, le baobab de la culture s’en est allé, mais ses racines demeurent éternelles
Le baobab de la culture, s’en est allé, laissant derrière lui un immense vide dans le paysage artistique tchadien.

Ce que le Tchad retient de Rayskim, c’est l’image d’un homme résilient, déterminé et profondément engagé pour la promotion de la culture nationale. À travers sa musique, il a su parler au cœur des jeunes, éveiller les consciences et valoriser l’identité tchadienne.

Rayskim n’était pas qu’un artiste, il était une école, un modèle de persévérance et de courage. Malgré les obstacles, il a toujours su se relever, aller de l’avant et inspirer toute une génération. Son parcours témoigne d’une passion inébranlable pour la musique et d’un amour sincère pour son pays.

Aujourd’hui, le Tchad pleure l’un de ses plus dignes fils. Rendons hommage à cette légende dont la voix, les œuvres et les valeurs continueront de résonner bien au-delà de nos frontières.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : à Abéché, l’AEMRA organise une rencontre d’orientation avec les nouveaux bacheliers

Tchad : à Abéché, l’AEMRA organise une rencontre d’orientation avec les nouveaux bacheliers

Tchad : à Abéché, le ministre Abakar Rozzi en mission de valorisation de l’artisanat local Tchad : à Abéché, le ministre Abakar Rozzi en mission de valorisation de l’artisanat local 07/10/2025

Populaires

Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

07/10/2025

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

07/10/2025

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter