Tchad : à N'Djamena, la commune du 3ème arrondissement soutient le Lycée Félix Eboué par des travaux de remblaiement

Ce mardi 7 octobre 2025, le maire de la commune du 3ème arrondissement de N'Djamena, Ahmat Goni Tidjani, s'est rendu au Lycée Félix Eboué, accompagné d'une forte délégation, pour lancer une opération de remblaiement au sein de l'établissement.



Cette action, qui intervient en ce début d'année scolaire, vise à réaménager la cour de récréation, fortement dégradée par les intempéries de la saison des pluies.



Lors de la cérémonie, l'inspectrice départementale de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mme Ouang-Méné Baïe Kinga Véronique, a exprimé sa profonde gratitude envers le maire et son équipe. Elle a salué ce geste concret qui contribue à offrir un environnement plus propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des élèves.



Elle a également encouragé la commune à poursuivre ses efforts en ce sens. Le proviseur du Lycée Félix Eboué, Djigamnayel Sayam, a abondé dans le même sens. Au nom des lycées Félix Eboué I et II, il a déclaré : « Nous souhaitons joindre nos voix pour vous remercier et prier que Dieu vous accorde davantage de sagesse, afin de continuer à être à nos côtés.



Grâce à vous, nos élèves bénéficieront enfin d'une cour de récréation propre et praticable. » De son côté, le maire Ahmat Goni Tidjani a expliqué la motivation derrière cette initiative. « Après avoir visité plusieurs établissements de notre circonscription, il nous a paru nécessaire et urgent d'intervenir en apportant ce soutien en sable en cette période de rentrée », a-t-il déclaré.



Après une opération similaire menée la veille, le 6 octobre, au Lycée de La Concorde, c'est donc au tour du Lycée Félix Eboué de bénéficier de douze bennes de sable. Le maire a également annoncé que cette campagne de soutien se poursuivrait prochainement au Lycée Technique Commercial et Industriel, ainsi que dans des établissements primaires soigneusement identifiés, tels que l'école Annexe d'Ardepdjoumal et l'école d'Application.



Il a profité de cette occasion pour lancer un appel : « Nous en appelons à toutes les personnes de bonne volonté souhaitant s'investir dans l'éducation des enfants à le faire sans tarder, car le moment est crucial. »