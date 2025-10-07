Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : le ministre de l’Enseignement supérieur tchadien reçu par le PM Ousmane Sonko


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Octobre 2025



Sénégal : le ministre de l’Enseignement supérieur tchadien reçu par le PM Ousmane Sonko
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a reçu en audience, ce mercredi 8 octobre 2025, le Dr Tom Erdimi, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation professionnelle de la République du Tchad.

Il est porteur d’un message du chef du gouvernement tchadien à son homologue sénégalais. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Tchad.

Le ministre d'Etat tchadien participe à la deuxième édition du Forum d’investissement « FII Sénégal » 2025.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles

Tchad : assises parlementaires, une délégation du PIPT reçue par le chef de l’Etat Tchad : assises parlementaires, une délégation du PIPT reçue par le chef de l’Etat 07/10/2025

Populaires

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

07/10/2025

Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

07/10/2025

Tchad : les retraités dénoncent onze ans de rappels impayés et des pensions insuffisantes

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter