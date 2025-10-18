​Fête nationale d’Espagne : la Chargée d’Affaires célèbre l’amitié hispano-tchadienne à N’Djamena

La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du ministre tchadien des Affaires étrangères, de plusieurs diplomates accrédités au Tchad ainsi que de nombreux responsables d’institutions nationales et internationales.



Dans son allocution, Mme Mugica a rappelé que chaque 12 octobre, l’Espagne rend hommage à son histoire, sa diversité et son identité commune. Cette date, a-t-elle souligné, « symbolise l’ouverture de l’Espagne au monde, son attachement au dialogue entre les nations et sa fierté de porter une langue partagée par plus de 500 millions de personnes ».



Elle a évoqué une Espagne moderne, bâtie sur la rencontre et l’échange, qui constitue « un pont naturel entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique ». À titre d’exemple, elle a cité la Coupe du monde de football 2030, organisée conjointement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des matchs inauguraux prévus en Amérique du Sud — un symbole fort du lien entre continents.



La diplomate a également mis en avant la Stratégie Afrique lancée par Madrid, qui vise à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux, notamment avec l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.



Elle a salué la participation du Tchad à la Conférence internationale sur le financement du développement, tenue à Séville, comme un moment important du dialogue entre les deux pays.



Mme Mugica a par ailleurs souligné la présence de l’Espagne au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, où son pays continuera de défendre « le respect du droit international, la paix et les droits fondamentaux, partout dans le monde ».



L’ouverture du bureau diplomatique espagnol à N’Djamena en 2020 illustre, selon elle, la volonté d’approfondir la coopération bilatérale.



La diplomate a rendu hommage au rôle du Tchad dans la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme, tout en saluant sa solidarité face à la crise humanitaire au Soudan. Elle a aussi mentionné la récente visite de l’envoyé spécial espagnol pour le Sahel, qui a choisi N’Djamena comme première étape de sa tournée africaine, ainsi que la venue prochaine du vice-ministre espagnol des Affaires étrangères pour poursuivre ce dialogue stratégique.



Sur le plan économique, Mme Mugica a exprimé l’intérêt de son pays pour le Plan national de développement “Tchad Connexion 2030”, qui offre de nombreuses opportunités d’investissement dans les infrastructures, les télécommunications, les énergies renouvelables et le tourisme.



Elle a également salué la coopération entre l’Union européenne et le Tchad, notamment dans le cadre de l’accord de Samoa et de l’initiative Global Gateway, citant le projet de corridor N’Djamena–Douala comme un exemple de partenariat concret.



Dans le domaine culturel et social, la diplomate a évoqué le projet Warassa Toumaï, soutenu par l’Espagne, qui favorise l’autonomisation des femmes à travers l’artisanat, ainsi que le projet Dakouna Espoir, qui aide les enfants vulnérables par la danse et les arts.



Elle a aussi salué la contribution des fondations et ONG espagnoles actives au Tchad, telles que El Compromiso, Iluminafrica et Ramón Martí i Bonet, qui interviennent dans les secteurs de la santé, l’éducation et la solidarité humaine.



Enfin, Mme Mugica a félicité la Fondation Ramón Grosso pour son appui à la gymnastique féminine tchadienne depuis sept ans. Grâce à ce partenariat, les jeunes athlètes tchadiennes ont remporté sept médailles aux Jeux africains scolaires en Algérie et forment désormais la nouvelle génération sportive du pays.