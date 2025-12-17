​La France et le Tchad reconduisent leur coopération pour renforcer le système de santé et garantir l’accès universel aux soins

Cet investissement de long terme a pour objectif principal de renforcer les compétences du personnel de santé et d’améliorer l’organisation des ressources humaines dans le secteur sanitaire. Il prévoit également la modernisation et le renforcement de la formation au sein des écoles de santé du pays, afin de répondre aux besoins croissants du système de santé tchadien.



Mis en œuvre par Expertise France, le projet ambitionne d’améliorer la qualité de la formation du personnel de santé à travers l’accréditation de plusieurs écoles de santé, notamment à N’Djamena, dans le Wadi Fira et le Moyen-Chari, ainsi que par la révision des contenus pédagogiques. Cette réforme permettra d’intégrer de nouvelles compétences adaptées aux réalités sanitaires du pays.



Dans ce cadre, le projet prendra également en charge les frais de stage de 600 étudiants et favorisera la création de nouveaux diplômes spécialisés dans trois facultés de médecine du Tchad, notamment en anesthésie-réanimation, en prévention de la transmission de l’hépatite et du VIH de la mère à l’enfant, ainsi qu’en prévention des cancers gynécologiques féminins.



Par ailleurs, le partenariat prévoit un appui spécifique au développement de la formation en médecine d’urgence, en prévision de la mise en place d’un Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) à N’Djamena, une avancée majeure pour la prise en charge des urgences médicales dans la capitale.



Dans la continuité de cette dynamique, l’Ambassade de France au Tchad et le Ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention ont également signé, le 17 décembre 2025, un accord de renouvellement du Dispositif d’Assistance Technique, en vigueur depuis 2019. Mis en œuvre par Expertise France, ce dispositif accompagne le ministère dans la gestion des financements du Fonds mondial et de l’Alliance du Vaccin, destinés à la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, ainsi qu’aux campagnes de vaccination.



Dans ce cadre, quatre assistants techniques sont intégrés au sein de l’Unité de Gestion des Projets (UGP) du ministère afin de renforcer les capacités de pilotage, de coordination et de mise en œuvre des programmes de santé.



Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la coopération bilatérale historique entre la France et le Tchad, fondée sur un dialogue constant et une vision partagée de l’amélioration de l’accès aux soins et du renforcement du système de santé tchadien.



Depuis les années 2000, la France a investi plus de 150 millions d’euros, soit environ 100 milliards de francs CFA, dans le secteur de la santé au Tchad à travers l’Agence française de développement (AFD). À ces investissements s’ajoutent les actions de l’Initiative, d’Expertise France et les appuis directs du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, notamment dans la lutte contre la malnutrition, la coopération hospitalière et le renforcement de la surveillance épidémiologique.



À travers ces différents dispositifs, la France réaffirme son engagement aux côtés du Tchad pour soutenir les réformes engagées par le gouvernement, renforcer durablement le système de santé et garantir un accès équitable et universel aux soins pour les populations tchadiennes.