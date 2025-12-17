Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Bilan positif pour le projet de résilience soutenu par la Corée


Alwihda Info | Par - 17 Décembre 2025


Après cinq ans d'engagement, le projet de résilience soutenu par la Corée arrive à son terme. Ce projet a eu un impact significatif sur les terres dégradées au Tchad.


Images et Info : Asma Achahboun - WFP Chad
Images et Info : Asma Achahboun - WFP Chad


 

Réhabilitation des Terres

  Plus de 900 hectares de terres dégradées ont été réparés dans les régions du Sila et du Ouaddaï, facilitant ainsi la reprise de la production agricole dans ces zones. Ce travail a permis de restaurer la fertilité des sols et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations locales.




Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/12/2025

Tchad : l’ONAPE, la Fondation Tony Elumelu et UBA mobilisés pour l’entrepreneuriat vert

Tchad : l’ONAPE, la Fondation Tony Elumelu et UBA mobilisés pour l’entrepreneuriat vert

Tchad : réunion trimestrielle du système éducatif dans le Kanem Tchad : réunion trimestrielle du système éducatif dans le Kanem 16/12/2025

Populaires

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda

16/12/2025

Tchad : au Ouaddaï, 100 juristes réfugiés soudanais formés au droit tchadien

16/12/2025

Tchad : Bagasola, Oxfam capitalise les acquis de son projet humanitaire multisectoriel

16/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter