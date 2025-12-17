|
Tchad : Bilan positif pour le projet de résilience soutenu par la Corée
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Décembre 2025
Après cinq ans d'engagement, le projet de résilience soutenu par la Corée arrive à son terme. Ce projet a eu un impact significatif sur les terres dégradées au Tchad.
Réhabilitation des TerresPlus de 900 hectares de terres dégradées ont été réparés dans les régions du Sila et du Ouaddaï, facilitant ainsi la reprise de la production agricole dans ces zones. Ce travail a permis de restaurer la fertilité des sols et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations locales.
