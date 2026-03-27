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AFRIQUE

​Le Niger lance officiellement la carte d’identité biométrique AES


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Mars 2026


Ce vendredi 27 mars 2026, le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a lui-même procédé à l’enrôlement pour sa propre carte nationale d’identité biométrique AES. Une façon symbolique de donner le coup d’envoi d’un grand projet de modernisation numérique pour le Niger.


​Le Niger lance officiellement la carte d’identité biométrique AES
Ce projet, prévu par un décret adopté en Conseil des ministres le 26 décembre dernier, a pour ambition de doter le pays d’une infrastructure technologique de pointe, de renforcer la sécurité et d’améliorer l’efficacité des services publics. Au programme : un centre de données moderne, des systèmes sécurisés, et une meilleure gestion de nos ressources nationales.

Mais l’objectif va au-delà de l’équipement : il s’agit d’investir dans les talents locaux, de former nos compétences et de miser sur le long terme. C’est d’ailleurs dans cette dynamique qu’un comité de suivi a été mis en place pour accompagner la production des e-passeports et des cartes d’identité biométriques AES. La prochaine étape, concernant le passeport électronique biométrique, est d’ailleurs déjà en phase de finalisation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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