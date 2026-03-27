​Le Niger lance officiellement la carte d’identité biométrique AES

Ce projet, prévu par un décret adopté en Conseil des ministres le 26 décembre dernier, a pour ambition de doter le pays d’une infrastructure technologique de pointe, de renforcer la sécurité et d’améliorer l’efficacité des services publics. Au programme : un centre de données moderne, des systèmes sécurisés, et une meilleure gestion de nos ressources nationales.



Mais l’objectif va au-delà de l’équipement : il s’agit d’investir dans les talents locaux, de former nos compétences et de miser sur le long terme. C’est d’ailleurs dans cette dynamique qu’un comité de suivi a été mis en place pour accompagner la production des e-passeports et des cartes d’identité biométriques AES. La prochaine étape, concernant le passeport électronique biométrique, est d’ailleurs déjà en phase de finalisation.