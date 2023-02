​Maroc : le Stade de Fès, un des plus anciens du Royaume, abrite des compétitions nationales et internationales

"Ce stade a été construit dans les années 90, avec un coût d'environ 40 millions d'euros. Il peut accueillir jusqu'à 35 600 personnes et accueillir des compétitions internationales, même avec la possibilité de jouer deux matchs dans une journée. Nous avons une certaine indépendance lorsqu'il y a une concentration à Fès. Le stade de Fès est prêt à accueillir des compétitions internationales", a déclaré Anass Erghouni, directeur du Stade de Fès, à la presse.



Avec plus de 12 millions de touristes en 2019, le Maroc dispose d'une infrastructure hôtelière de grande qualité et en quantité suffisante, avec 90 000 chambres réparties entre les villes hôtes, pour accueillir les équipes nationales, les délégations officielles et les supporters dans des conditions favorables.



L'offre d'hébergement au Maroc offrira des tarifs adaptés à tous les budgets pour accueillir tous les acteurs de la compétition. Le Maroc est un candidat idéal pour l'organisation de l'édition 2025 de la compétition, grâce à ses stades et autres infrastructures conformes aux normes et exigences internationales, ainsi qu'à son expérience en organisation de compétitions de haut niveau.



Djimet Wiche, envoyé spécial d'Alwihda Info depuis Fès, Maroc.