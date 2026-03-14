​Moov Africa célèbre la femme : Première remise de prix de la PROMO Quiz Pagnes 08 mars 2026

Un mécanisme simple et accessible



M. Gossenadji a détaillé le principe de ce jeu-concours, qui rencontre un vif succès auprès des abonnés. « Le mécanisme est très simple. Chaque jour, Moov Africa envoie trois questionnaires par SMS à ses abonnés. Pour chaque réponse , une seule réponse est correcte, les deux autres étant fausses. Il suffit donc de répondre correctement pour être eligible au tirage au sort. »



Le coût de participation est de 125 FCFA par SMS. La promo, exclusivement dédiée au mois de la femme, prendra fin le 31 mars 2026.

Cette cérémonie de vendredi marquait la remise des prix pour les deux premières semaines de la promo. À cette occasion, plusieurs abonnés ont déjà été récompensées et ont reçu leurs pagnes, validant ainsi le succès de cette première vague de distribution. De nouveaux gagnants seront récompensés d’ici la clôture de l’opération.