TCHAD

​N’Djamena accueille la 13ᵉ session du Parlement international pour la tolérance et la paix


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 6 Octobre 2025


N’Djamena a abrité la 13ᵉ session du Parlement international pour la tolérance et la paix (PITP), un événement d’envergure qui a réuni des délégations issues de 32 pays. L’objectif principal de cette rencontre est de renforcer le dialogue international dans un contexte marqué par des tensions et des défis sécuritaires persistants.


Le PITP est une institution engagée dans la promotion des valeurs de tolérance, de paix et de coexistence pacifique entre les peuples. Il œuvre à consolider le rôle des parlements dans la résolution des conflits par des moyens pacifiques, encourage le dialogue interculturel et interreligieux, et lutte contre l’extrémisme, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes. Son ambition ultime est de bâtir un monde où la diversité est célébrée et les droits humains universellement respectés.

Le choix du Tchad pour accueillir cette session est à la fois symbolique et stratégique. Il traduit la reconnaissance internationale du rôle géostratégique du pays dans une région sensible, ainsi que de son engagement en faveur de la stabilité et du dialogue.

Haroun Kabadi, président du Sénat et invité d’honneur, a souligné que les avancées politiques récentes du Tchad — notamment la signature de l’accord de Doha, la tenue du dialogue national inclusif et souverain, le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, ainsi que l’organisation prochaine d’élections présidentielles, législatives, locales et sénatoriales — constituent des jalons importants pour la construction de la paix. Toutefois, il a rappelé que ce combat n’est pas acquis : « La paix est une œuvre permanente qui doit être consolidée par la justice, la bonne gouvernance et des actions d’éducation et de sensibilisation ».

De son côté, Ali Kouloutou Tchaïmi, président de l’Assemblée nationale et du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine, a affirmé : « Le monde le sait, le Tchad est une sentinelle, un rempart qui n’a jamais reculé devant ses responsabilités ». Il a ajouté que l’engagement du pays dépasse la dimension sécuritaire : « Nous sommes un peuple résilient, qui a su traverser une transition politique et institutionnelle parmi les plus difficiles ».

Enfin, Ahmad Mohammed Al-Jarwan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, a rappelé que cette rencontre est l’occasion de réaffirmer l’engagement collectif envers ces valeurs universelles : « La paix et la tolérance ne sont pas un choix, mais une nécessité humanitaire, le fondement même de la stabilité et du développement ».


