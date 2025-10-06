Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Elections au Gabon : Le PDG de l'ancien Président Ali Bongo dénonce une "forfaiture" et exige l'annulation des résultats électoraux


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Le Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais (PDG), Ali Akbar Onanga Y’Obegue, a livré ce lundi 6 octobre 2025 une déclaration cinglante suite à l'annonce par le Ministre de l'Intérieur d'une reprise du scrutin dans certaines circonscriptions le 18 octobre. Il dénonce des irrégularités massives lors du premier tour des élections législatives et locales du 27 septembre, qu'il qualifie de pires élections jamais organisées au Gabon, et exige l'annulation pure et simple des résultats.


Elections au Gabon : Le PDG de l'ancien Président Ali Bongo dénonce une "forfaiture" et exige l'annulation des résultats électoraux


 

Rejet de la Reprise et Dénonciation d'une "Manipulation Juridique"

 
Le PDG rejette catégoriquement le communiqué du Ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2025 annonçant la reprise du scrutin dans trois circonscriptions, dont le premier siège de Lékoni-Lékori. M. Onanga Y’Obegue y voit une "forfaiture caractérisée" et une "violation flagrante du Code électoral".
 

Le Court-Circuitage de la Cour Constitutionnelle

 
La principale accusation porte sur la chronologie des événements :
  1. Manipulation Sémantique : Le Ministre mentionne la "saisine de la Cour Constitutionnelle" mais évite de parler d'une "décision de la Cour", créant une illusion de légalité. Le PDG affirme qu'aucune décision juridictionnelle n'existe pour justifier la reprise.
  2. Violation de la Séparation des Pouvoirs : Le décret présidentiel n° 0380/PR/MISD du 1er octobre convoquant le collège électoral pour la reprise a été pris alors que le délai contentieux de dix jours (courant jusqu'au 8 ou 9 octobre) n'était pas écoulé.
    • Le PDG dénonce un mépris de l'État de droit, affirmant que le pouvoir exécutif anticipe, préjuge et dicte la conduite du juge constitutionnel avant même que celui-ci n'ait pu statuer.
 

Incohérence et Incompétence Notoire

 
M. Onanga Y’Obegue souligne également une incohérence majeure concernant Lékoni-Lékori :
  • Le Ministre avait annulé les résultats de la liste communale et du siège législatif.
  • Dans son communiqué du 5 octobre, il ne convoque la reprise que pour l'élection législative du premier siège, omettant l'élection communale.
  • Le PDG y voit une preuve d'incompétence notoire ou d'improvisation, remettant en cause la capacité du Ministre à gérer le processus électoral.
 

Un Scrutin "Exemplaire" Annulé à Tort : La Raison Politique

 
Le PDG affirme que le scrutin du 27 septembre à Lékoni-Lékori s'est déroulé dans des conditions "absolument exemplaires" (ouverture à l'heure, matériel complet, procès-verbaux signés sans réserve), contrairement à d'autres circonscriptions où des fraudes massives auraient été filmées et documentées.
L'annulation est donc jugée arbitraire et motivée par la politique :
« Lékoni-Lékori est le seul département du pays... à avoir infligé une telle défaite au parti présidentiel. »
L'annulation du premier siège est qualifiée d'"acte politique pur et simple" et d'un "règlement de comptes à peine déguisé" contre les électeurs qui ont rejeté le pouvoir en place.
 

Exigences du PDG

 
Le Parti Démocratique Gabonais demande au Ministre de l'Intérieur :
  1. De publier immédiatement et intégralement la saisine de la Cour constitutionnelle (dates, motifs, preuves).
  2. De retirer son communiqué du 5 octobre concernant le premier siège de Lékoni-Lékori, arguant d'un excès de pouvoir manifeste.
Le PDG interpelle également la Communauté internationale et lance un appel solennel à la Cour Constitutionnelle pour qu'elle agisse en garante de l'État de droit et de la volonté populaire.
Le combat, selon M. Onanga Y’Obegue, dépasse le seul PDG : « C'est un combat pour l'État de droit, pour la séparation des pouvoirs, pour le respect de la volonté populaire. »
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/10/2025

Tchad : Campagne "Zéro Choléra" dans le Camp de Réfugiés de Dougui

Tchad : Campagne "Zéro Choléra" dans le Camp de Réfugiés de Dougui

Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique 06/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : Le MPS du Mandoul sensibilise la population sur la révision constitutionnelle

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/10/2025 - Dr Magloire Kede Onana, enseignant associé des Universités, écrivain et directeur des Collections Harmattan Paris.

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter