Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Abéché : Lancement de l'Association des Jeunes Bénévoles Donneurs de Sang


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


L’Association des Jeunes Bénévoles Donneurs de Sang a officiellement lancé ses activités le samedi 4 octobre 2025 dans les locaux de la commune d’Abéché, en présence des autorités locales, des leaders associatifs et de nombreux jeunes.


Tchad - Abéché : Lancement de l'Association des Jeunes Bénévoles Donneurs de Sang


  Le président de l’association, Roudwane Moustapha Oumar, a réitéré les objectifs de la structure, forte de ses 20 membres :
  • Sensibiliser la communauté à la promotion du don volontaire de sang.
  • Accompagner les services de santé.
  • Représenter et soutenir les donneurs.
Il a insisté sur le caractère irremplaçable et précieux du sang, soulignant que le don constitue un « véritable acte de générosité ».
 
Le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abéché, Ousmane Ismaël Arim, a chaleureusement salué cette initiative. Il a rappelé l'urgence du geste : « donner son sang, c’est sauver des vies ».
 
M. Arim a précisé que le CHU fait face à des difficultés régulières pour trouver du sang, et que la nouvelle association est perçue comme une solution durable à ce problème de santé publique.
  En lançant officiellement les activités, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Brahim Adoum Oumar, a mis en avant le rôle essentiel des jeunes en tant que « leaders de demain et porteurs d’avenir » dans la promotion de cette cause vitale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/10/2025

Tchad : Campagne "Zéro Choléra" dans le Camp de Réfugiés de Dougui

Tchad : Campagne "Zéro Choléra" dans le Camp de Réfugiés de Dougui

Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique 06/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : Le MPS du Mandoul sensibilise la population sur la révision constitutionnelle

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/10/2025 - Dr Magloire Kede Onana, enseignant associé des Universités, écrivain et directeur des Collections Harmattan Paris.

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter