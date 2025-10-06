Tchad - Abéché : Lancement de l'Association des Jeunes Bénévoles Donneurs de Sang

Sensibiliser la communauté à la promotion du don volontaire de sang.

Accompagner les services de santé.

Représenter et soutenir les donneurs.

Le président de l’association, Roudwane Moustapha Oumar, a réitéré les objectifs de la structure, forte de ses 20 membres :Il a insisté sur le caractère irremplaçable et précieux du sang, soulignant que le don constitue un « véritable acte de générosité ».Le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abéché, Ousmane Ismaël Arim, a chaleureusement salué cette initiative. Il a rappelé l'urgence du geste : « donner son sang, c’est sauver des vies ».M. Arim a précisé que le CHU fait face à des difficultés régulières pour trouver du sang, et que la nouvelle association est perçue comme une solution durable à ce problème de santé publique.En lançant officiellement les activités, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Brahim Adoum Oumar, a mis en avant leen tant que « leaders de demain et porteurs d’avenir » dans la promotion de cette cause vitale.