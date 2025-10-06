Tchad : L'ARCEP Poursuit son 15e Audit National de la Qualité de Service Mobile

Équipe Nord : Constat de Faiblesses en Zones Reculées
L'équipe Nord a concentré ses efforts sur les localités et axes routiers de la bande septentrionale du pays.
Ces constats permettront d'orienter des actions correctives pour renforcer la connectivité dans le nord du pays.
Équipe Sud : Performance malgré des Conditions Exigeantes
L'équipe Sud s'est concentrée sur la partie méridionale, couvrant un nombre important de localités et de villes.
Conclusion de la Mission
Ces avancées marquent une étape importante de l'audit. Les données recueillies sur le terrain serviront à formuler des recommandations précises pour améliorer la qualité des services de télécommunications au Tchad.
L’ARCEP réaffirme son engagement à garantir à chaque citoyen un accès équitable, fiable et durable aux services de communication sur l’ensemble du territoire.