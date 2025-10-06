Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'ARCEP Poursuit son 15e Audit National de la Qualité de Service Mobile


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) est en pleine réalisation de son 15e audit national de la qualité de service des réseaux mobiles, avec pour objectif d'évaluer de manière objective et complète la qualité des réseaux sur l’ensemble du territoire tchadien. Les équipes Nord et Sud poursuivent leurs missions avec rigueur.


Tchad : L'ARCEP Poursuit son 15e Audit National de la Qualité de Service Mobile


 

Équipe Nord : Constat de Faiblesses en Zones Reculées

 
L'équipe Nord a concentré ses efforts sur les localités et axes routiers de la bande septentrionale du pays.

 
Indicateur Données
Localités mesurées Fada, Kalait, Torbol, Itou, Kaoura, Amdjarass, Bahaï, Tiné, Iriba et Guereda.
Axes routiers parcourus 9 axes, soit un cumulé de 726 km de mesures.
Couverture urbaine Environ 78 km.
Tests réalisés 52 tests (statiques et dynamiques).
 


 
Constats : Les observations de l'équipe Nord ont révélé une couverture très variable. Dans certaines localités reculées, des faiblesses d’infrastructure persistent, notamment des équipements vétustes, des sources d’énergie insuffisantes et des interruptions ponctuelles du service.

Ces constats permettront d'orienter des actions correctives pour renforcer la connectivité dans le nord du pays.
 

Équipe Sud : Performance malgré des Conditions Exigeantes

 
L'équipe Sud s'est concentrée sur la partie méridionale, couvrant un nombre important de localités et de villes.

 
Indicateur Données
Localités mesurées Mandalia, Guelendeng, Bongor, Kélo, Pala, Lagon, Léré, Gounougaya, Pont Carol, Bénoye, Moundou, Béinamar et Kouteré.
Couverture 11 axes routiers et 13 villes couvertes.
Points mesurés 99 points statiques et 99 points dynamiques.
Couverture urbaine 65 km recensés à Moundou.
 


 
Constats : Les travaux se déroulent dans des conditions logistiques et climatiques exigeantes (routes dégradées, longues distances), mais les équipes maintiennent un haut niveau de performance et d'engagement.
 

Conclusion de la Mission

 
Ces avancées marquent une étape importante de l'audit. Les données recueillies sur le terrain serviront à formuler des recommandations précises pour améliorer la qualité des services de télécommunications au Tchad.

 
L’ARCEP réaffirme son engagement à garantir à chaque citoyen un accès équitable, fiable et durable aux services de communication sur l’ensemble du territoire.
 
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


