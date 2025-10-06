Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le SYMET convoque une assemblée générale pour exiger le statut particulier des Médecins


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 6 Octobre 2025


Le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) a tenu un point de presse ce lundi 6 octobre 2025 à N'Djaména pour annoncer la convocation d'une Assemblée Générale (AG) extraordinaire le 18 octobre prochain. Cette mobilisation vise à forcer l’application de leur statut particulier et à obtenir de meilleures conditions de travail.


Tchad : Le SYMET convoque une assemblée générale pour exiger le statut particulier des Médecins



  Le président du SYMET, le Dr Moussa Kalli, a souligné que le combat pour la dignité des médecins est « historique » et d'une « brûlante actualité ». Il a rappelé que l'adoption d'un statut particulier figurait dans le pacte social triennal signé par le SYMET, affirmant que ce statut n'est « pas une faveur, mais une nécessité absolue ».

 
Les principales revendications du syndicat sont claires :
  • Application Immédiate et Effective du statut particulier des médecins.
  • Paiement des salaires impayés des jeunes médecins fraîchement diplômés et intégrés (certains travaillent depuis plus de trois mois sans avoir perçu le moindre salaire).
  • Règlement de tous les arriérés et primes non épongés.
  • Garantie de la sécurité des médecins dans l'exercice de leur fonction, face aux menaces de plus en plus fréquentes.
 

Un Salaire Dérisoire et l'Exode des Compétences

 
Le Dr Kalli a dénoncé avec virulence le traitement salarial des médecins tchadiens, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, qui se contentent d'un salaire indiciaire dérisoire de 172 500 F CFA.

 
Selon lui, ce traitement est le « principal carburant de l'exode des compétences, des fuites des cerveaux » vers des destinations plus attrayantes. Il a ajouté que les jeunes intégrés sans salaire subissent parfois des pressions et des menaces de leurs supérieurs pour regagner leurs postes sans mesures d'accompagnement.

 
Le président a conclu en affirmant que les médecins ne réclament pas des privilèges, mais « simplement la justice, l'équité et la dignité que tout travailleur ». Il a souligné que les conditions difficiles d'exercice sont connues de tous, y compris par le Maréchal du Tchad suite à sa récente visite dans les structures sanitaires.

 
L'AG extraordinaire est convoquée pour statuer sur l’avenir de leur profession et la survie du système de santé public.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/10/2025

La Banque mondiale et ses partenaires évaluent les risques et la résilience du Tchad

La Banque mondiale et ses partenaires évaluent les risques et la résilience du Tchad

Tchad : La Fondation Borse Yacinthe forme 30 jeunes contre le chômage à Sarh Tchad : La Fondation Borse Yacinthe forme 30 jeunes contre le chômage à Sarh 06/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique

06/10/2025

Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary mobilise une foule immense à Douala

06/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/10/2025 - Dr Magloire Kede Onana, enseignant associé des Universités, écrivain et directeur des Collections Harmattan Paris.

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter