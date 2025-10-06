Tchad : Le SYMET convoque une assemblée générale pour exiger le statut particulier des Médecins

Application Immédiate et Effective du statut particulier des médecins.

Paiement des salaires impayés des jeunes médecins fraîchement diplômés et intégrés (certains travaillent depuis plus de trois mois sans avoir perçu le moindre salaire).

Règlement de tous les arriérés et primes non épongés.

Garantie de la sécurité des médecins dans l'exercice de leur fonction, face aux menaces de plus en plus fréquentes.

Un Salaire Dérisoire et l'Exode des Compétences

Le président du SYMET, le Dr Moussa Kalli, a souligné que le combat pour la dignité des médecins est « historique » et d'une « brûlante actualité ». Il a rappelé que l'adoption d'un statut particulier figurait dans le pacte social triennal signé par le SYMET, affirmant que ce statut n'est « pas une faveur, mais une nécessité absolue ».Les principales revendications du syndicat sont claires :Le Dr Kalli a dénoncé avec virulence le traitement salarial des médecins tchadiens, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, qui se contentent d'un salaire indiciaire dérisoire de 172 500 F CFA.Selon lui, ce traitement est le « principal carburant de l'exode des compétences, des fuites des cerveaux » vers des destinations plus attrayantes. Il a ajouté que les jeunes intégrés sans salaire subissent parfois des pressions et des menaces de leurs supérieurs pour regagner leurs postes sans mesures d'accompagnement.Le président a conclu en affirmant que les médecins ne réclament pas des privilèges, mais « simplement la justice, l'équité et la dignité que tout travailleur ». Il a souligné que les conditions difficiles d'exercice sont connues de tous, y compris par le Maréchal du Tchad suite à sa récente visite dans les structures sanitaires.L'AG extraordinaire est convoquée pour statuer sur l’avenir de leur profession et la survie du système de santé public.