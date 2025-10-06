Alwihda Info
TCHAD

Agriculture - Polders et Digues : Comment le Tchad révolutionne l'agriculture autour du Lac Tchad


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Dans le but de transformer le Lac Tchad en un pôle agricole majeur, le gouvernement tchadien et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont mis en place un projet d'infrastructure hydraulique ambitieux, financé par le BMZ (Allemagne) et le FCDO (Royaume-Uni). Ce projet a consisté en l'implantation de 17 digues et 8 polders.


Image : Asma Achahboun, Communication officer WFP Chad
Image : Asma Achahboun, Communication officer WFP Chad



 

Le Rôle Stratégique du Polder

 
Un polder est une zone de terres protégée par des digues, où la gestion de l’eau est entièrement maîtrisée, transformant des zones autrefois incultes ou vulnérables en grandes surfaces agricoles productives.


En quoi un polder change-t-il la donne ?
Saison Fonction du Polder Résultat pour l'Agriculture
Saison des Pluies Protège les terres et les cultures des inondations. Permet de sécuriser les récoltes et d'éviter la destruction des infrastructures.
Saison Sèche L'eau est retenue et maîtrisée pour l’irrigation stratégique. Assure la continuité de la production (contre-saison) et rend les sols humides et fertiles.
 


En résumé, les polders permettent la culture à grande échelle en assurant un contrôle total sur l'eau, transformant les zones irriguées en terres fertiles toute l'année.
 

Résultats et Impact sur la Sécurité Alimentaire

 
Le bilan de cette initiative est extrêmement positif :
  • Aménagement : En sept ans, 8 000 hectares ont été aménagés autour de ces polders pour relancer la production agricole.
  • Augmentation des Rendements : Les récoltes ont été multipliées par 3. Par exemple, dans la localité de WalWal, 2,5 tonnes de maïs ont été cultivées en saison pluviale et 1,5 tonne en saison sèche.
  • Développement Commercial : Les excédents de légumes et de céréales produits sont désormais acheminés vers les marchés, y compris jusqu'à N'Djaména.
Ce succès garantit à la fois une amélioration de la sécurité alimentaire locale et un accroissement des échanges commerciaux pour la région du Lac Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


