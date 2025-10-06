Le Rôle Stratégique du Polder

Saison Fonction du Polder Résultat pour l'Agriculture Saison des Pluies Protège les terres et les cultures des inondations. Permet de sécuriser les récoltes et d'éviter la destruction des infrastructures. Saison Sèche L'eau est retenue et maîtrisée pour l’irrigation stratégique. Assure la continuité de la production (contre-saison) et rend les sols humides et fertiles.

Résultats et Impact sur la Sécurité Alimentaire

Aménagement : En sept ans, 8 000 hectares ont été aménagés autour de ces polders pour relancer la production agricole.

En sept ans, ont été aménagés autour de ces polders pour relancer la production agricole. Augmentation des Rendements : Les récoltes ont été multipliées par 3 . Par exemple, dans la localité de WalWal , 2,5 tonnes de maïs ont été cultivées en saison pluviale et 1,5 tonne en saison sèche.

Les récoltes ont été . Par exemple, dans la localité de , 2,5 tonnes de maïs ont été cultivées en saison pluviale et 1,5 tonne en saison sèche. Développement Commercial : Les excédents de légumes et de céréales produits sont désormais acheminés vers les marchés, y compris jusqu'à N'Djaména.

Un polder est une zone de terres protégée par des digues, où la gestion de l’eau est entièrement maîtrisée, transformant des zones autrefois incultes ou vulnérables en grandes surfaces agricoles productives.En résumé, les polders permettent laen assurant un contrôle total sur l'eau, transformant les zones irriguées en terres fertiles toute l'année.Le bilan de cette initiative est extrêmement positif :Ce succès garantit à la fois une amélioration de la sécurité alimentaire locale et un accroissement des échanges commerciaux pour la région du Lac Tchad.