Agriculture - Polders et Digues : Comment le Tchad révolutionne l'agriculture autour du Lac Tchad

Image : Asma Achahboun, Communication officer WFP Chad
Le Rôle Stratégique du Polder
Un polder est une zone de terres protégée par des digues, où la gestion de l’eau est entièrement maîtrisée, transformant des zones autrefois incultes ou vulnérables en grandes surfaces agricoles productives.
En quoi un polder change-t-il la donne ?
En résumé, les polders permettent la culture à grande échelle en assurant un contrôle total sur l'eau, transformant les zones irriguées en terres fertiles toute l'année.
Résultats et Impact sur la Sécurité Alimentaire
Le bilan de cette initiative est extrêmement positif :
- Aménagement : En sept ans, 8 000 hectares ont été aménagés autour de ces polders pour relancer la production agricole.
- Augmentation des Rendements : Les récoltes ont été multipliées par 3. Par exemple, dans la localité de WalWal, 2,5 tonnes de maïs ont été cultivées en saison pluviale et 1,5 tonne en saison sèche.
- Développement Commercial : Les excédents de légumes et de céréales produits sont désormais acheminés vers les marchés, y compris jusqu'à N'Djaména.