Tchad : Nouvelle visite inopinée du Maréchal Déby à la CRCT et annonce d'une revalorisation des pensions

Bilan et Nouvelles Orientations

Rappel des Problèmes et des Mesures Initiales (Juin)

Absence des responsables et népotisme endémique.

Une dette colossale de 26 milliards de Francs CFA d'impayés.

Un circuit de paiement trop long et inefficace.

Mesures prises : Le PCA et les Directeurs Généraux avaient été relevés de leurs fonctions. Une première tranche de 13 milliards avait été versée pour éponger la moitié de la dette.

Constats et Instructions du 6 Octobre

Bureaucracie et ponctualité : Le Président a constaté que la plupart des bureaux étaient encore vides à 7h30, soulignant que l'absence des fonctionnaires "annihile les efforts de l’État". Il a insisté sur la nécessité pour les agents d'être réguliers et à temps à leur poste, et d'avoir de la compassion envers les retraités.

Décentralisation des paiements : Jugeant inacceptable que les retraités de province soient contraints de descendre à N'Djaména pour percevoir leurs dus, il a instruit la CRCT d'appliquer le principe de la décentralisation pour les versements.

Doléance : Le Directeur a demandé au Chef de l'État d'intercéder pour la prise d'un nouveau décret visant à revaloriser la pension afin de permettre à chaque retraité de vivre dignement.

Engagement présidentiel : Le Maréchal Déby a accepté la doléance et s'est engagé à instruire le gouvernement dans les plus brefs délais pour la prise d'un nouveau décret en conformité avec les réalités économiques du moment.

Apurement de la Dette

Globalement, les usagers et les syndicats ont noté des améliorations notables depuis la première visite du 16 juin. Cependant, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de traiter les dossiers avec plus de rigueur et de célérité pour éviter tout retard.Lors de sa première visite en juin, le Président avait constaté des problèmes graves :Réponse à une Doléance Historique : La Revalorisation des PensionsLors de son échange impromptu avec le Directeur de la Prestation, Nanotobé Djimonadji, celui-ci a révélé que le décret en vigueur qui fixe les pensions date de 1969 et ne correspond plus aux réalités actuelles.Pour finir, le Président de la République a promis que le gouvernement mobilisera les 13 autres milliards restant afin d’apurer totalement les arriérés de 26 milliards de la CRCT.