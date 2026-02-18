Alwihda Info
RELIGIONS

​N’Djamena : la puissance de la Parole, un appel à la transformation intérieure en ce temps de Carême


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 18 Février 2026


À l’occasion de la célébration eucharistique de ce mercredi 18 février 2026, marquant l’entrée en Carême de la communauté chrétienne catholique, les prêtres de la paroisse Emmanuel d’Abena, l’abbé Hissein Sosthène et le père salésien Évita, ont lancé un vibrant appel à la cohérence de vie et à l’accueil de la Parole de Dieu, non pas comme un simple texte, mais comme une véritable force de transformation.


Le père Évita a ouvert son homélie en mettant en garde l’assemblée contre un danger subtil : la « surdité spirituelle ». S’appuyant sur les textes liturgiques tirés du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18), de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 20 – 6, 2) et de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18), il a souligné que le cœur de l’homme peut parfois se fermer aux appels de la grâce, devenant insensible à la compassion et à la justice.

« Écouter ne suffit pas, il faut laisser la Parole descendre dans les profondeurs de l’âme », a-t-il insisté, rappelant que la foi sans les actes demeure stérile.

L’un des temps forts de cette célébration a été l’accent mis sur la miséricorde infinie de Dieu. L’homélie a rappelé que, malgré les errances et les chutes, le pardon reste toujours accessible à celui qui revient vers Dieu avec un cœur sincère. Ce moment de méditation a invité chaque fidèle à identifier ses propres « zones d’ombre » pour les exposer à la lumière du Christ.

Vivre l’Évangile au quotidien

Loin d’un discours théorique, l’homélie s’est conclue sur un appel concret à l’action. Le père Évita a exhorté les fidèles à devenir des « évangiles vivants » dans leurs milieux respectifs : au travail, en famille et au sein de la société. Selon lui, c’est dans le service des plus vulnérables et dans l’amour du prochain que se manifeste la sincérité de notre attachement à Dieu.


