AFRIQUE

​Réélection de Faustin-Archange Touadéra : le président tchadien salue un partenariat stratégique renforcé


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Janvier 2026



Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a publié, sur les réseaux sociaux, un message de félicitations à son homologue centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, à l’occasion de sa réélection à la tête de la République centrafricaine.

Dans sa déclaration, le chef de l’État tchadien a exprimé, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux de plein succès au président réélu pour ce nouveau mandat. Il a souligné la solidité des relations entre le Tchad et la Centrafrique, fondées sur des liens historiques, géographiques, humains et culturels profondément ancrés.

Mahamat Idriss Déby Itno a saisi cette opportunité pour réaffirmer son engagement à travailler étroitement avec le président Touadéra en vue de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette collaboration vise notamment à consolider la sécurité des frontières communes et à promouvoir la prospérité et la stabilité de la sous-région d’Afrique centrale.


