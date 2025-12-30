​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité

Dans un communiqué rendu public, la diplomatie malienne dit prendre acte de cette mesure, tout en exprimant son profond regret quant à la méthode employée. Le ministère déplore en effet qu’une décision d’une telle portée ait été prise sans aucune concertation préalable avec les autorités maliennes.



Sur le fond, le gouvernement malien rejette le motif sécuritaire avancé par la partie américaine pour justifier ces restrictions, estimant qu’il ne reflète pas les réalités actuelles sur le terrain. Selon le communiqué, les véritables motivations de cette décision seraient à rechercher ailleurs.



En réponse, et en application stricte du principe de réciprocité, le ministère des Affaires étrangères annonce que le gouvernement de la République du Mali appliquera désormais, avec effet immédiat, aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences que celles imposées aux citoyens maliens souhaitant se rendre aux États-Unis.



Malgré cette décision, le Mali réaffirme son attachement à des relations de coopération internationales fondées sur le respect mutuel, le dialogue et des partenariats équilibrés avec l’ensemble de ses partenaires étrangers.