Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025


Bamako, 30 décembre 2025 — Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali a réagi à la décision des autorités américaines, en date du 16 décembre 2025, de renforcer les restrictions d’entrée sur le territoire des États-Unis à l’encontre des ressortissants maliens.


​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité
Dans un communiqué rendu public, la diplomatie malienne dit prendre acte de cette mesure, tout en exprimant son profond regret quant à la méthode employée. Le ministère déplore en effet qu’une décision d’une telle portée ait été prise sans aucune concertation préalable avec les autorités maliennes.

Sur le fond, le gouvernement malien rejette le motif sécuritaire avancé par la partie américaine pour justifier ces restrictions, estimant qu’il ne reflète pas les réalités actuelles sur le terrain. Selon le communiqué, les véritables motivations de cette décision seraient à rechercher ailleurs.

En réponse, et en application stricte du principe de réciprocité, le ministère des Affaires étrangères annonce que le gouvernement de la République du Mali appliquera désormais, avec effet immédiat, aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences que celles imposées aux citoyens maliens souhaitant se rendre aux États-Unis.

Malgré cette décision, le Mali réaffirme son attachement à des relations de coopération internationales fondées sur le respect mutuel, le dialogue et des partenariats équilibrés avec l’ensemble de ses partenaires étrangers.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

30/12/2025

Tchad : renforcement du financement de l’ANSICE

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter