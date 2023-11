​Tchad : Ahmat Ali, nouvel artiste montant, partage ses aspirations musicales

L'artiste explique son choix pour la musique : « J'ai toujours rêvé de faire de la musique mon métier depuis mon plus jeune âge. Pour mon nouveau son, je me suis inspiré de faits réels. La route n'a pas toujours été facile pour moi. »



AHMAT Ali aspire à imposer son univers artistique unique et à définir son identité à travers sa musique. « La musique est une expérience corporelle et contribue à l'identité d'une personne », affirme-t-il.



Il souhaite que sa musique aide à apaiser et gérer les émotions, particulièrement en ce qui concerne le rang social de ses auditeurs. AHMAT Ali conclut avec un appel vibrant : « Chers Tchadiens et Tchadiennes, je suis votre produit. Consommez-moi sans modération. Suivez Izi7 de près. »