TCHAD

​Tchad : Installation du tout premier bureau exécutif des commerçants du marché Djoborona


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 14 Octobre 2025


Le tout premier délégué du bureau exécutif des commerçants du marché Djoborona (DCMD), situé dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi 14 octobre 2025 par le maire de la commune, Adoum Hassan Djimet.


Le bureau exécutif, composé de 10 membres, sera dirigé par M. Abdoulkhani Abdoulaye Abdoulkhani.

Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Abdoulaye Arabi, a expliqué que l’installation de ce bureau vise à unifier les esprits et à renforcer la collaboration entre les commerçants, dans un esprit de travail collectif et d’intérêt général.

Prenant la parole, le nouveau délégué, Abdoulkhani Abdoulaye Abdoulkhani, a présenté les grandes lignes de son programme axé sur :
  • la promotion d’un commerce ordonné et responsable,
  • le renforcement de la coopération entre les commerçants,
  • la création d’un cadre propice aux affaires,
  • ainsi que la sensibilisation à la discipline, à la propreté et au respect du règlement du marché.
Dans son discours d’installation, le maire du 7ᵉ arrondissement, Adoum Hassan Djimet, a félicité le nouveau bureau et l’a exhorté à travailler avec rigueur, respect et esprit d’équipe. Il a rappelé que cet événement marque « le début d’une nouvelle ère dans la gestion du marché Djoborona », un espace économique vital pour la commune.

« Veillez à la bonne organisation du marché, à la propreté, à la sécurité et à la cohésion entre les commerçants. Ce sont des éléments essentiels à intégrer dans vos tâches quotidiennes », a insisté le maire.

Il a enfin invité les commerçantes et commerçants à soutenir le bureau exécutif afin de faire du marché Djoborona un modèle d’ordre, de propreté et de développement économique local.


