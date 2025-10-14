​Tchad : Installation du tout premier bureau exécutif des commerçants du marché Djoborona

la promotion d’un commerce ordonné et responsable,

Le bureau exécutif, composé de 10 membres, sera dirigé par M. Abdoulkhani Abdoulaye Abdoulkhani.Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Abdoulaye Arabi, a expliqué que l’installation de ce bureau vise à unifier les esprits et à renforcer la collaboration entre les commerçants, dans un esprit de travail collectif et d’intérêt général.Prenant la parole, le nouveau délégué, Abdoulkhani Abdoulaye Abdoulkhani, a présenté les grandes lignes de son programme axé sur :Dans son discours d’installation, le maire du 7ᵉ arrondissement, Adoum Hassan Djimet, a félicité le nouveau bureau et l’a exhorté à travailler avec rigueur, respect et esprit d’équipe. Il a rappelé que cet événement marque « le début d’une nouvelle ère dans la gestion du marché Djoborona », un espace économique vital pour la commune.« Veillez à la bonne organisation du marché, à la propreté, à la sécurité et à la cohésion entre les commerçants. Ce sont des éléments essentiels à intégrer dans vos tâches quotidiennes », a insisté le maire.Il a enfin invité les commerçantes et commerçants à soutenir le bureau exécutif afin de faire du marché Djoborona un modèle d’ordre, de propreté et de développement économique local.