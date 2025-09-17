​Tchad : Installation solennelle du Congrès du Parlement

Dans son allocution, M. Ali Kolotou Tchaïmi a salué un « moment inédit et d’une portée historique », marquant une étape décisive dans la consolidation de l’État de droit et de la démocratie au Tchad.



Le Congrès réunit désormais les deux chambres – l’Assemblée nationale et le Sénat – pour devenir l’organe suprême de concertation parlementaire. Il aura à connaître des questions majeures, notamment la communication du Président de la République devant le Parlement, la révision constitutionnelle, l’autorisation de la déclaration de guerre, ou encore la prorogation de l’état d’urgence et du maintien des troupes tchadiennes à l’étranger.



Le Président du Congrès a rappelé que cette institution est le fruit des résolutions du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS). Il a rendu hommage au Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dont la « vision éclairée » et le leadership ont permis de concrétiser la mise en place d’un Parlement bicaméral, avec la création du Sénat et l’enracinement de la décentralisation.



M. Ali Kolotou Tchaïmi a également salué l’esprit de collaboration entre le gouvernement et le Parlement, ainsi que l’expérience du Très Honorable Dr Haroun Kabadi, actuel Président du Sénat, décrit comme une figure inspirante de la vie parlementaire tchadienne.



Le Président de l’Assemblée nationale a invité ses collègues à faire du Congrès une « haute tribune de dialogue démocratique » et un espace où « triomphe la raison sur la division, le droit sur l’injustice et l’unité sur les clivages ».



La cérémonie s’est clôturée par la déclaration officielle d’installation du Congrès, suivie d’un appel à l’unité nationale et à la consolidation des institutions républicaines.