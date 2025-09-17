Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : Installation solennelle du Congrès du Parlement


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Septembre 2025


N’Djamena – Le Palais de la Démocratie a abrité ce mercredi une cérémonie historique : l’installation officielle du Congrès du Parlement, consacré par la Constitution du 29 décembre 2023. La séance solennelle a été présidée par M. Ali Kolotou Tchaïmi, Président de l’Assemblée nationale et Président du Congrès.


​Tchad : Installation solennelle du Congrès du Parlement
Dans son allocution, M. Ali Kolotou Tchaïmi a salué un « moment inédit et d’une portée historique », marquant une étape décisive dans la consolidation de l’État de droit et de la démocratie au Tchad.

Le Congrès réunit désormais les deux chambres – l’Assemblée nationale et le Sénat – pour devenir l’organe suprême de concertation parlementaire. Il aura à connaître des questions majeures, notamment la communication du Président de la République devant le Parlement, la révision constitutionnelle, l’autorisation de la déclaration de guerre, ou encore la prorogation de l’état d’urgence et du maintien des troupes tchadiennes à l’étranger.

Le Président du Congrès a rappelé que cette institution est le fruit des résolutions du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS). Il a rendu hommage au Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dont la « vision éclairée » et le leadership ont permis de concrétiser la mise en place d’un Parlement bicaméral, avec la création du Sénat et l’enracinement de la décentralisation.

M. Ali Kolotou Tchaïmi a également salué l’esprit de collaboration entre le gouvernement et le Parlement, ainsi que l’expérience du Très Honorable Dr Haroun Kabadi, actuel Président du Sénat, décrit comme une figure inspirante de la vie parlementaire tchadienne.

Le Président de l’Assemblée nationale a invité ses collègues à faire du Congrès une « haute tribune de dialogue démocratique » et un espace où « triomphe la raison sur la division, le droit sur l’injustice et l’unité sur les clivages ».

La cérémonie s’est clôturée par la déclaration officielle d’installation du Congrès, suivie d’un appel à l’unité nationale et à la consolidation des institutions républicaines.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/09/2025

Tchad : des bourses pour former les statisticiens et démographes de demain

Tchad : des bourses pour former les statisticiens et démographes de demain

Tchad : l’UST restructure les comités provinciaux au Barh El Gazel Tchad : l’UST restructure les comités provinciaux au Barh El Gazel 16/09/2025

Populaires

Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave

16/09/2025

Tchad : L'INSEED remet des bourses et kits d'études aux lauréats tchadiens admis dans les écoles régionales de statistique et de démographie

16/09/2025

Tchad : ouverture du concours de recrutement des gardiens de la paix, session 2022

16/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter