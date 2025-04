​Tchad : La CASAC poursuit sa campagne de sensibilisation sur la paix et le vivre-ensemble dans le Tchad profond

De la province du Guéra jusqu’à celle du Ouaddaï, l’équipe conduite par Mahmoud Ali Seïd enchaîne les rencontres avec les populations locales. Villages, villes, ferricks et cantons, tous les points inscrits dans le programme de la campagne ont été visités avec la même intensité.



Partout où elle est passée, la délégation a eu des échanges directs et francs avec les différentes couches sociales. Les messages transmis ont essentiellement porté sur l’importance de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.



Les membres de la CASAC ont également rencontré les leaders traditionnels et religieux, les représentants des organisations de jeunes ainsi que d'autres acteurs socioprofessionnels. Tous ont été invités à devenir des relais de la sensibilisation, en jouant pleinement leur rôle d’ambassadeurs de la paix et du vivre-ensemble dans leurs communautés respectives.