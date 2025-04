​Tchad : Le ministre de l’Environnement relance la lutte pour la protection de la nature à Sarh

Face à un public composé d’autorités locales, de leaders communautaires et d’acteurs socioprofessionnels, le ministre a tiré la sonnette d’alarme. Il a dénoncé la dégradation croissante de l’environnement dans le Moyen-Chari, notamment le braconnage, aggravé par l’intrusion d’individus armés venus du Soudan. Ces derniers, responsables de la mort d’un agent forestier, représentent une menace directe pour la faune emblématique du fleuve Chari, notamment les hippopotames.



Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari a salué cette visite, marquant le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation. Il a appelé l’ensemble des acteurs – jeunes, chefs traditionnels, ONG – à faire de la protection de l’environnement une cause commune.



Le ministre a rappelé l’interdiction formelle de l’exploitation du bois vert, déjà encadrée par l’arrêté n°022 de 2018 et récemment renforcée. Malgré la promotion du gaz butane comme alternative, la déforestation se poursuit, signe d’un déficit de sensibilisation et d’un relâchement dans l’application des textes. « Protéger notre environnement n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale », a martelé Hassan Bakhit Djamous.



Sarh, avec son potentiel naturel et ses citoyens engagés, pourrait redevenir un modèle national en matière de protection de l’environnement. Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu’avec l’engagement de tous.



À l’issue de cette rencontre, sept motos de marque Hajoue ont été remises à la délégation de l’environnement de la province du Moyen-Chari, afin de faciliter les patrouilles et renforcer la lutte pour la préservation du patrimoine naturel.