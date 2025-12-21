​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités

Dans son discours, il a rappelé que MARA Groupe n’est pas une création récente. Née en 2015 sous forme d’association, la structure a d’abord œuvré sur le terrain aux côtés des producteurs avant d’évoluer vers une société de courtage, afin de mieux répondre aux réalités du marché et aux exigences de professionnalisation du secteur agricole.
Djaskida Nagorngar a souligné que les producteurs et les consommateurs font face à de nombreux obstacles dans l’achat, la vente et la transformation des produits agricoles. Il a expliqué que la complexité des démarches, le manque d’informations fiables et les difficultés logistiques freinent la commercialisation et pénalisent les acteurs ruraux. Ces constats ont conduit MARA Groupe à concevoir un mécanisme facilitant les échanges et réduisant les intermédiaires informels.
Se positionnant comme un facilitateur, MARA Groupe ne se présente ni comme vendeur ni comme acheteur, mais comme un intermédiaire chargé de rapprocher l’offre et la demande. À travers un réseau de représentants implantés dans les différentes provinces, la société assure la collecte et la mise à jour des informations sur les prix et les conditions du marché. Cette approche concerne particulièrement les principales filières sur lesquelles MARA Groupe intervient, notamment le maïs, l’arachide, le sésame et le riz, des produits stratégiques pour l’économie et la sécurité alimentaire du pays.
À travers ces filières, MARA Groupe poursuit plusieurs objectifs, dont l’amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre la désinformation sur les prix, la structuration de la chaîne de valeur agricole et la facilitation de l’accès aux marchés nationaux et internationaux. Pour son Directeur Général, une meilleure organisation de ces filières contribuera non seulement à renforcer la compétitivité des produits locaux, mais aussi à soutenir le développement économique et la sécurité alimentaire.
Dans son appel à la mobilisation, Djaskida Nagorngar a invité les producteurs, coopératives et associations à rejoindre MARA Groupe en tant que partenaires, tout en encourageant les acheteurs et investisseurs à s’appuyer sur cette structure comme une passerelle fiable. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite avec les institutions publiques et privées pour accompagner la structuration durable du secteur agricole.
Enfin, conscient du rôle central de l’information, le Directeur Général a sollicité l’accompagnement des médias dans la sensibilisation et la promotion d’une agriculture moderne, organisée et responsable. Il a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des participants pour leur présence et leur soutien. Avec son évolution d’une association créée en 2015 vers une société de courtage agricole, MARA Groupe entend ouvrir une nouvelle dynamique au profit des filières du maïs, de l’arachide, du sésame et du riz, en misant sur la transparence, la proximité avec les producteurs et la structuration du marché agricole tchadien.
