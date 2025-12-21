​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités

À travers ces filières, MARA Groupe poursuit plusieurs objectifs, dont l’amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre la désinformation sur les prix, la structuration de la chaîne de valeur agricole et la facilitation de l’accès aux marchés nationaux et internationaux. Pour son Directeur Général, une meilleure organisation de ces filières contribuera non seulement à renforcer la compétitivité des produits locaux, mais aussi à soutenir le développement économique et la sécurité alimentaire.

​

Dans son appel à la mobilisation, Djaskida Nagorngar a invité les producteurs, coopératives et associations à rejoindre MARA Groupe en tant que partenaires, tout en encourageant les acheteurs et investisseurs à s’appuyer sur cette structure comme une passerelle fiable. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite avec les institutions publiques et privées pour accompagner la structuration durable du secteur agricole.



Enfin, conscient du rôle central de l’information, le Directeur Général a sollicité l’accompagnement des médias dans la sensibilisation et la promotion d’une agriculture moderne, organisée et responsable. Il a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des participants pour leur présence et leur soutien. Avec son évolution d’une association créée en 2015 vers une société de courtage agricole, MARA Groupe entend ouvrir une nouvelle dynamique au profit des filières du maïs, de l’arachide, du sésame et du riz, en misant sur la transparence, la proximité avec les producteurs et la structuration du marché agricole tchadien.