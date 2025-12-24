Alwihda Info
​Tchad : à la veille de Noël, le compte à rebours est lancé


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 24 Décembre 2025


À quelques heures de la célébration de Noël, l’excitation monte progressivement au sein des familles chrétiennes, et bien au-delà. En ce mardi 23 décembre, il reste environ 40 heures avant le 25 décembre, date marquant la naissance de Jésus-Christ et l’une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien.


Dans les foyers comme sur les marchés, les préparatifs s’intensifient. Achats de dernière minute, décorations, préparation des repas et organisation des retrouvailles familiales rythment ces heures précédant la fête. Pour beaucoup, Noël demeure avant tout un moment de partage, de solidarité et de communion, malgré un contexte économique parfois difficile.

Les commerçants vivent également cette période comme un moment crucial. Les marchés connaissent une affluence particulière, portée par des clients venus finaliser leurs achats, notamment les jouets pour enfants, les vêtements et les produits alimentaires.

Au-delà de l’aspect commercial, l’esprit de Noël se manifeste à travers des messages de paix, de fraternité et de générosité. Dans les églises, les répétitions des chorales et les préparatifs des célébrations liturgiques se poursuivent activement, en attendant la veillée du 24 décembre.

À moins de deux jours de Noël, le compte à rebours est désormais lancé, dans une atmosphère marquée par l’espoir, la foi et le désir de célébrer ensemble une fête porteuse de sens.


