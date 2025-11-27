​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel

Organisée à l’initiative de l’UNICEF Tchad, cette rencontre a permis au Ministère de la Communication de rappeler l’importance cruciale de l’allaitement maternel exclusif, priorité nationale en matière de santé publique. Le ministère a souligné que la réussite de cette pratique repose en grande partie sur l’engagement familial, et particulièrement sur l’implication du couple.



Le rôle déterminant du couple dans l’allaitement maternel



Dans son mot de bienvenue, le représentant du Ministère de la Communication a salué l’engagement des journalistes et des points focaux, avant d’insister sur la pertinence du thème : « L’accompagnement du couple pour prioriser l’allaitement maternel ».



Il a rappelé que l’allaitement maternel constitue la première source de vie pour le nouveau-né, renforçant son système immunitaire et favorisant un développement harmonieux.



Le père, a-t-il insisté, doit être informé, impliqué et soutenant : « Le soutien du partenaire est un levier majeur. Il réduit le stress, renforce la confiance de la mère et lui permet de s’épanouir pleinement dans sa mission », a-t-il souligné.



La communauté au cœur de l’action



Le représentant a également mis en avant le rôle essentiel des acteurs communautaires, notamment les Mamans Modèles, qui accompagnent les mères, sensibilisent et encouragent l’allaitement exclusif jusqu’à six mois et au-delà.



Leur action de proximité contribue fortement à lever les obstacles sociaux, culturels ou psychologiques qui freinent encore la pratique de l’allaitement optimal.



Un engagement réaffirmé de l'État et de ses partenaires



Le Ministère de la Communication a réaffirmé la détermination du gouvernement à faire de l’allaitement maternel une priorité nationale, en collaboration étroite avec le ministère de la Santé Publique et l’UNICEF.



Il a toutefois souligné que cet objectif ambitieux ne saurait être atteint sans l’implication active : des parents, des leaders communautaires, et du monde des médias.



Les journalistes ont été appelés à relayer largement les messages, à soutenir la sensibilisation et à promouvoir les bonnes pratiques en matière d’alimentation du nourrisson.



Le représentant du ministère a adressé ses remerciements au ministère de la Santé Publique pour ses efforts continus, ainsi qu’à l’UNICEF pour son appui multiforme aux initiatives gouvernementales.