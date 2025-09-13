Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : la défécation à l’air libre reste un défi majeur, selon le dernier rapport OMS-UNICEF


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Septembre 2025


Le dernier rapport conjoint de l’OMS et de l’UNICEF sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (JMP 2025) révèle que le Tchad reste l’un des pays les plus touchés par la défécation à l’air libre, malgré certains progrès enregistrés au cours des dernières années.


Illustration © DR
Illustration © DR
Selon le rapport, 16 à 24 % des Tchadiens pratiquent encore la défécation à l’air libre, une proportion particulièrement marquée en zones rurales. Bien que le taux ait légèrement baissé depuis 2000, la croissance démographique rapide du pays a fait que le nombre total de personnes concernées a augmenté de plus d’un million.

Le Tchad figure ainsi parmi les quatre pays d’Afrique subsaharienne — aux côtés de la RDC, du Niger et du Nigeria — où la population pratiquant la défécation à l’air libre a connu une telle hausse.

Des conséquences sanitaires alarmantes

Le rapport souligne également les risques sanitaires liés à cette pratique. Près de 47 % des sources d’eau potable testées dans le pays étaient contaminées par des bactéries fécales de type E. coli. Cette contamination accroît les risques de maladies diarrhéiques, d’infections intestinales et de malnutrition infantile, représentant une menace directe pour la santé publique.

Des inégalités persistantes

Les inégalités entre zones urbaines et rurales demeurent fortes. Alors que certaines villes ont bénéficié d’investissements en infrastructures d’assainissement, les villages et zones reculées manquent encore cruellement de latrines et de systèmes de gestion des déchets. Cette disparité creuse davantage le fossé entre populations et compromet les efforts vers un accès universel à l’assainissement d’ici 2030, comme le prévoit l’Objectif de développement durable (ODD 6).

Face à cette situation, l’OMS et l’UNICEF appellent à accélérer les investissements dans l’assainissement de base et les infrastructures rurales, mais aussi à mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés. Pour les experts, seule une approche combinant investissements, éducation et changement de comportements pourra permettre au Tchad de réduire durablement la défécation à l’air libre et ses impacts sur la santé publique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

Tchad : Le projet SWEDD+ en mission de suivi dans la province du Lac

Tchad : Le projet SWEDD+ en mission de suivi dans la province du Lac

Tchad : La jeunesse chrétienne du Guéra se forme à Mongo Tchad : La jeunesse chrétienne du Guéra se forme à Mongo 13/09/2025

Populaires

Tchad : Un citoyen engagé offre un appui logistique moderne à la police nationale

13/09/2025

Burkina Faso : Faso Mêbo reçoit un nouveau lot d'engins

13/09/2025

Niger : Des attaques meurtrières à Tillabéri soulèvent des questions sur la sécurité

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter