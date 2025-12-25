Alwihda Info
TCHAD

​Tchad: lancement de la 2ᵉ édition du tournoi Amdaradir à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 25 Décembre 2025


La deuxième édition du tournoi Amdaradir U17 a été officiellement lancée dans l’après-midi de ce mercredi 24 décembre 2025, au terrain du Lycée national franco-arabe d’Abéché. Cette compétition sportive est organisée par l’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV).


Ce tournoi d’amitié vise à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir le vivre-ensemble et à encourager l’émergence des jeunes talents sportifs de la province du Ouaddaï.

Prenant la parole à cette occasion, le président du comité d’organisation, Mahamat Issakh Moussa, a exprimé ses sincères remerciements aux membres de l’Association Amdaradir pour cette initiative louable en faveur de la jeunesse. Il a également invité les autres organisations à s’inspirer de cet exemple en multipliant les actions similaires au bénéfice des jeunes.

De son côté, le vice-président de l’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement, Awad Hassaballah, a souligné que ce tournoi s’inscrit dans le cadre des activités préparatoires à l’Assemblée générale ordinaire de l’association, prévue du 27 au 29 décembre 2025.

À noter que ce tournoi regroupe exclusivement des équipes de football de la catégorie U17, offrant ainsi un cadre d’expression, de compétition et de valorisation aux jeunes footballeurs de la ville d’Abéché.


​Tchad : à la veille de Noël, le compte à rebours est lancé

