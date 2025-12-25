​Tchad: lancement de la 2ᵉ édition du tournoi Amdaradir à Abéché

Ce tournoi d’amitié vise à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir le vivre-ensemble et à encourager l’émergence des jeunes talents sportifs de la province du Ouaddaï.



Prenant la parole à cette occasion, le président du comité d’organisation, Mahamat Issakh Moussa, a exprimé ses sincères remerciements aux membres de l’Association Amdaradir pour cette initiative louable en faveur de la jeunesse. Il a également invité les autres organisations à s’inspirer de cet exemple en multipliant les actions similaires au bénéfice des jeunes.



De son côté, le vice-président de l’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement, Awad Hassaballah, a souligné que ce tournoi s’inscrit dans le cadre des activités préparatoires à l’Assemblée générale ordinaire de l’association, prévue du 27 au 29 décembre 2025.



À noter que ce tournoi regroupe exclusivement des équipes de football de la catégorie U17, offrant ainsi un cadre d’expression, de compétition et de valorisation aux jeunes footballeurs de la ville d’Abéché.