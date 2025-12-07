​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart

Autour des membres du gouvernement, des opérateurs télécom, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé et du monde universitaire, la cérémonie a mis en lumière une ambition claire : faire du Tchad un acteur crédible de l’industrie technologique africaine.
En ouvrant la cérémonie, le promoteur de M2E École Polytechnique, Mpy Nangkéré, a insisté sur l’impact socioéconomique de cette initiative. Il a affirmé que « BN2 met à notre disposition une gamme d’ordinateurs et de tablettes utilisés non seulement par nos étudiants mais par tout particulier désirant utiliser. Cette création permet une employabilité à la jeunesse. C’est pour avoir un centre d’incubation au Tchad pour faire connaître le pays. » Son intervention a montré que BN2 est pensée comme une technologie produite localement et destinée à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.
Le représentant du maire du neuvième arrondissement a ensuite pris la parole. Il a déclaré que « notre arrondissement s’affirme comme un pôle d’innovation. Je m’engage à accompagner BN2 Smart. Cet événement place notre commune sous les projecteurs nationaux et internationaux. » Pour l’autorité locale, BN2 vient renforcer la dynamique d’ouverture et de modernisation déjà amorcée dans la commune.
Le ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Boukar Michel, a pour sa part salué une avancée majeure pour le pays. Il a rappelé que « le numérique est la clé qui ouvre la source du savoir. En accueillant BN2, nous célébrons l’audace tchadienne. Les équipements de BN2 ouvrent la voie à l’apprentissage. » Pour le ministre, BN2 incarne une étape décisive dans la transformation numérique du Tchad.
En ouvrant la cérémonie, le promoteur de M2E École Polytechnique, Mpy Nangkéré, a insisté sur l’impact socioéconomique de cette initiative. Il a affirmé que « BN2 met à notre disposition une gamme d’ordinateurs et de tablettes utilisés non seulement par nos étudiants mais par tout particulier désirant utiliser. Cette création permet une employabilité à la jeunesse. C’est pour avoir un centre d’incubation au Tchad pour faire connaître le pays. » Son intervention a montré que BN2 est pensée comme une technologie produite localement et destinée à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.
Le représentant du maire du neuvième arrondissement a ensuite pris la parole. Il a déclaré que « notre arrondissement s’affirme comme un pôle d’innovation. Je m’engage à accompagner BN2 Smart. Cet événement place notre commune sous les projecteurs nationaux et internationaux. » Pour l’autorité locale, BN2 vient renforcer la dynamique d’ouverture et de modernisation déjà amorcée dans la commune.
Le ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Boukar Michel, a pour sa part salué une avancée majeure pour le pays. Il a rappelé que « le numérique est la clé qui ouvre la source du savoir. En accueillant BN2, nous célébrons l’audace tchadienne. Les équipements de BN2 ouvrent la voie à l’apprentissage. » Pour le ministre, BN2 incarne une étape décisive dans la transformation numérique du Tchad.
Le PDG de BN2 Smart, Narcisse Bandjim, a marqué l’assistance avec un message fort et visionnaire. Il a assuré que « ce n’est pas seulement une entreprise, c’est un signal, un sursaut, résultat d’un continent qui refuse la fatalité numérique. Ce lancement de la marque est la souveraineté numérique pour l’Afrique et précisément pour le Tchad. L’heure de l’engagement concret est arrivée. » Dans son discours, il a présenté BN2 comme une affirmation de la capacité du continent à produire et maîtriser sa propre technologie.
BN2 Smart fabrique notamment des PC tout-en-un, des smartphones, des montres connectées, des disques durs, des tablettes, des ordinateurs portables, des clés USB et des B PODS. Cette diversité illustre l’ambition de construire une véritable industrie technologique au cœur du pays.
Le lancement de BN2 SMART TCHAD marque ainsi un tournant majeur pour l’avenir de l’innovation nationale. En misant sur les compétences locales, sur la formation et sur l’incubation de projets, cette initiative ouvre la voie à l’émergence d’une génération de créateurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs capables de propulser le Tchad dans la modernité numérique. Pour les participants, l’événement de ce 06 décembre n’est pas seulement l’inauguration d’une marque mais le début d’un mouvement porteur de souveraineté, d’espoir et de nouvelles opportunités.
BN2 Smart fabrique notamment des PC tout-en-un, des smartphones, des montres connectées, des disques durs, des tablettes, des ordinateurs portables, des clés USB et des B PODS. Cette diversité illustre l’ambition de construire une véritable industrie technologique au cœur du pays.
Le lancement de BN2 SMART TCHAD marque ainsi un tournant majeur pour l’avenir de l’innovation nationale. En misant sur les compétences locales, sur la formation et sur l’incubation de projets, cette initiative ouvre la voie à l’émergence d’une génération de créateurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs capables de propulser le Tchad dans la modernité numérique. Pour les participants, l’événement de ce 06 décembre n’est pas seulement l’inauguration d’une marque mais le début d’un mouvement porteur de souveraineté, d’espoir et de nouvelles opportunités.