Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 7 Décembre 2025


La cour de M2E École Polytechnique, à Digangali, a vibré ce 06 décembre 2025 au rythme de l’innovation et de la fierté nationale. C’est ici qu’a eu lieu le lancement officiel de BN2 SMART TCHAD, première marque technologique entièrement tchadienne, un événement placé sous le haut patronage du Ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l’Innovation et de la Formation professionnelle.


​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart
Autour des membres du gouvernement, des opérateurs télécom, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé et du monde universitaire, la cérémonie a mis en lumière une ambition claire : faire du Tchad un acteur crédible de l’industrie technologique africaine.

En ouvrant la cérémonie, le promoteur de M2E École Polytechnique, Mpy Nangkéré, a insisté sur l’impact socioéconomique de cette initiative. Il a affirmé que « BN2 met à notre disposition une gamme d’ordinateurs et de tablettes utilisés non seulement par nos étudiants mais par tout particulier désirant utiliser. Cette création permet une employabilité à la jeunesse. C’est pour avoir un centre d’incubation au Tchad pour faire connaître le pays. » Son intervention a montré que BN2 est pensée comme une technologie produite localement et destinée à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.

Le représentant du maire du neuvième arrondissement a ensuite pris la parole. Il a déclaré que « notre arrondissement s’affirme comme un pôle d’innovation. Je m’engage à accompagner BN2 Smart. Cet événement place notre commune sous les projecteurs nationaux et internationaux. » Pour l’autorité locale, BN2 vient renforcer la dynamique d’ouverture et de modernisation déjà amorcée dans la commune.

Le ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Boukar Michel, a pour sa part salué une avancée majeure pour le pays. Il a rappelé que « le numérique est la clé qui ouvre la source du savoir. En accueillant BN2, nous célébrons l’audace tchadienne. Les équipements de BN2 ouvrent la voie à l’apprentissage. » Pour le ministre, BN2 incarne une étape décisive dans la transformation numérique du Tchad.

​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart
Le PDG de BN2 Smart, Narcisse Bandjim, a marqué l’assistance avec un message fort et visionnaire. Il a assuré que « ce n’est pas seulement une entreprise, c’est un signal, un sursaut, résultat d’un continent qui refuse la fatalité numérique. Ce lancement de la marque est la souveraineté numérique pour l’Afrique et précisément pour le Tchad. L’heure de l’engagement concret est arrivée. » Dans son discours, il a présenté BN2 comme une affirmation de la capacité du continent à produire et maîtriser sa propre technologie.

BN2 Smart fabrique notamment des PC tout-en-un, des smartphones, des montres connectées, des disques durs, des tablettes, des ordinateurs portables, des clés USB et des B PODS. Cette diversité illustre l’ambition de construire une véritable industrie technologique au cœur du pays.

Le lancement de BN2 SMART TCHAD marque ainsi un tournant majeur pour l’avenir de l’innovation nationale. En misant sur les compétences locales, sur la formation et sur l’incubation de projets, cette initiative ouvre la voie à l’émergence d’une génération de créateurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs capables de propulser le Tchad dans la modernité numérique. Pour les participants, l’événement de ce 06 décembre n’est pas seulement l’inauguration d’une marque mais le début d’un mouvement porteur de souveraineté, d’espoir et de nouvelles opportunités.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/12/2025

Est du Tchad : les escortes armées coûtent cher, selon l’ONU

Est du Tchad : les escortes armées coûtent cher, selon l’ONU

Tchad - Mandoul : Début de l’enrôlement biométrique des enseignants pour une meilleure maîtrise des effectifs Tchad - Mandoul : Début de l’enrôlement biométrique des enseignants pour une meilleure maîtrise des effectifs 07/12/2025

Populaires

Urgent | Bénin : Confusion à Cotonou après l'annonce d'un Coup d'État militaire

07/12/2025

Bénin : Patrice Talon est "démis de ses fonctions de Président de la République" (armée)

07/12/2025

​Tchad : Trois magistrats suspendus pour manquement à leurs devoirs professionnels

06/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter