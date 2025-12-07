​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart

Autour des membres du gouvernement, des opérateurs télécom, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé et du monde universitaire, la cérémonie a mis en lumière une ambition claire : faire du Tchad un acteur crédible de l’industrie technologique africaine.



En ouvrant la cérémonie, le promoteur de M2E École Polytechnique, Mpy Nangkéré, a insisté sur l’impact socioéconomique de cette initiative. Il a affirmé que « BN2 met à notre disposition une gamme d’ordinateurs et de tablettes utilisés non seulement par nos étudiants mais par tout particulier désirant utiliser. Cette création permet une employabilité à la jeunesse. C’est pour avoir un centre d’incubation au Tchad pour faire connaître le pays. » Son intervention a montré que BN2 est pensée comme une technologie produite localement et destinée à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.



Le représentant du maire du neuvième arrondissement a ensuite pris la parole. Il a déclaré que « notre arrondissement s’affirme comme un pôle d’innovation. Je m’engage à accompagner BN2 Smart. Cet événement place notre commune sous les projecteurs nationaux et internationaux. » Pour l’autorité locale, BN2 vient renforcer la dynamique d’ouverture et de modernisation déjà amorcée dans la commune.



Le ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Boukar Michel, a pour sa part salué une avancée majeure pour le pays. Il a rappelé que « le numérique est la clé qui ouvre la source du savoir. En accueillant BN2, nous célébrons l’audace tchadienne. Les équipements de BN2 ouvrent la voie à l’apprentissage. » Pour le ministre, BN2 incarne une étape décisive dans la transformation numérique du Tchad.