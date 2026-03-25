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​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 25 Mars 2026


Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a organisé, ce 24 mars 2026, un concours national en droit international humanitaire (DIH), 6e édition, placé sous le thème : « L’initiative mondiale pour la revitalisation du droit international humanitaire », à l’École nationale de formation judiciaire.


​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire
Le chef de délégation du CICR, Thierry Ribaux, a affirmé que le droit international humanitaire est un ensemble de règles visant à limiter les violences dans les situations de conflits armés, quelle que soit leur nature. Il permet notamment de protéger les personnes civiles, les blessés, les malades ainsi que les personnes capturées. Il s’intéresse également à des aspects tels que la gestion des corps des personnes décédées en période de conflit, ainsi qu’à l’accès humanitaire au profit des populations.

Selon lui, cette initiative du CICR vise à mobiliser les États afin de favoriser une meilleure compréhension et une meilleure mise en œuvre du droit international humanitaire et de ses obligations, dans un contexte marqué par plus de 230 conflits en cours à travers le monde, tout en préparant la gestion des conflits futurs.

L’objectif est de promouvoir la connaissance et la compréhension du DIH auprès des étudiants des facultés de droit des universités publiques et privées, à travers des séances de sensibilisation et une compétition académique. Elle vise également à renforcer la sensibilisation du public à l’importance du DIH et à encourager l’engagement intellectuel et moral des jeunes juristes sur les enjeux liés au respect de ce corpus juridique, tout en valorisant l’engagement du Tchad dans le processus de revitalisation du DIH.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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