​Tchad : le MPS célèbre la fête de la démocratie et soutient le "Oui" au référendum

Dr Kabadi a rappelé l'importance du 1er décembre, jour symbolisant la libération du Tchad de la dictature, un moment historique pour le MPS et ses alliés. Il a souligné que les 33 années passées depuis étaient le résultat d'une victoire sur la dictature, essentielle pour la liberté actuelle du Tchad, malgré les nombreuses vies perdues pendant la guerre.



Il a rendu hommage à ceux qui ont combattu pour la libération du pays, notamment à un président décédé les armes à la main, une rareté selon lui dans les cercles des chefs d'État.



Selon Kabadi, le MPS a joué un rôle crucial dans la libération et la préservation de la liberté du Tchad, et il est essentiel pour le pays de maintenir sa démocratie, sa liberté et son développement. Il a affirmé que sans le MPS, le Tchad ne serait pas à son niveau actuel de stabilité et de sécurité.



Le secrétaire général a aussi mis en avant le rôle du MPS dans le succès du dialogue national inclusif et dans la contribution à l'unité nationale. Il a rejeté toute idée de division au sein du pays après 32 ans d'unité.



Kabadi a souligné l'engagement du MPS à soutenir la coalition et à mener campagne sur tout le territoire pour le vote du 17 décembre, en faveur du "Oui". Il a exprimé sa conviction que la campagne prendrait de l'ampleur dès que le MPS s'impliquerait davantage.



Insistant sur la supériorité du MPS par rapport aux autres partis politiques au Tchad, il a affirmé que le MPS ne craint aucun rival politique.



Enfin, il a souligné l'importance d'un gouvernement qui nourrit, soigne et éduque son peuple, et a appelé les militants du MPS à se mobiliser pour assurer une victoire écrasante du "Oui" lors du référendum. Kabadi a conclu en affirmant que voter "Oui" est un vote pour la paix, la sécurité, l'unité nationale et l'apaisement, contrairement à un vote "Non", dont les conséquences sont incertaines.