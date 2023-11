​Tchad : le Parti Réformiste s'engage dans une restructuration majeure

Lors de son discours, le président du P.R a souligné l'importance des femmes et des jeunes dans le développement durable du pays. Selon lui, les femmes jouent un rôle essentiel dans la société en donnant la vie, en prenant soin de leurs familles et en contribuant au bien-être de la société par leurs sacrifices quotidiens. Pour Yacine Abderrahmane Sakine, les femmes représentent le berceau de la vie.



Il a également rappelé que les jeunes sont un capital précieux pour la nation, et le P.R a toujours mis l'accent sur leur importance. Yacine Abderrahmane Sakine a déclaré que "celui qui possède la jeunesse possède l'avenir."



Le président du P.R a souligné que son parti accorde une attention particulière aux femmes et aux jeunes, car ils jouent un rôle crucial dans la vie des Tchadiens. Le P.R est résolument engagé en faveur du changement et du développement du Tchad.



Yacine Abderrahmane Sakine a rendu hommage à toutes les femmes du Tchad et les a remerciées pour leur contribution à la société. Il a également assuré que l'égalité et la pleine participation des femmes dans divers domaines, y compris l'éducation, la formation, l'emploi et les processus décisionnels, sont parmi les objectifs du P.R.



La cérémonie s'est déroulée dans un contexte où de nombreux Tchadiens sont confrontés à des défis tels que la faim, l'accès limité aux soins de santé, l'éducation et l'insécurité. Yassine Abderrahmane Sakine a appelé le gouvernement de transition à redoubler d'efforts pour soulager la souffrance de la population.



Le président du P.R a également exprimé sa préoccupation concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les partis politiques et les médias privés dans l'exercice de leurs activités. Il a appelé le gouvernement de transition à faciliter le travail des partis politiques et des médias privés conformément aux lois de la République.



Yacine Abderrahmane Sakine a exhorté les autorités de la transition à évaluer leur démarche et à comprendre que la transition ne doit pas être synonyme de restriction des droits, de dictature ou de règlements de compte. Au contraire, elle devrait être un effort collectif pour rétablir l'ordre constitutionnel.



Le président du P.R a conclu en partageant l'ambition de son parti de devenir le plus grand parti politique du Tchad à l'avenir, capable de promouvoir un changement positif et de qualité dans tous les domaines du développement du pays. Il a encouragé les militants à s'engager pleinement pour faire triompher la vision et les idéaux du parti.