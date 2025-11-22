​Turquie : Erdoğan déclare la période 2026-2035 “Décennie de la Famille et de la Démographie”

Une réponse à la baisse de la natalité et à la fragilisation du modèle familial



Erdoğan a souligné que la préservation de la vie familiale et de son intimité est aujourd’hui plus que jamais menacée. Face à ces défis, le gouvernement entend accélérer les mesures permettant de renforcer l’institution familiale et d’améliorer la structure démographique du pays.



Dans ce cadre, Ankara a déjà lancé l’Aile ve Gençlik Fonu (Fonds pour la Famille et la Jeunesse), destiné à soutenir financièrement les jeunes désireux de fonder un foyer.



Des crédits sans intérêt pour les couples et un soutien renforcé



Selon le président turc, plus de 62 000 couples ont déjà pu bénéficier du crédit sans intérêt accordé dans le cadre du programme. Pour élargir l’accès à cette aide, le gouvernement a revu le critère de revenus et a relevé le montant du crédit initial, qui passe de 150 000 à 200 000-250 000 livres turques.



Erdoğan a également annoncé que, dès le début de l’année 2026, des montants plus élevés seront mis à disposition des futurs mariés.



Une politique nataliste réaffirmée



Le président a insisté sur l’augmentation des aides à la naissance, qu’il souhaite amplifiée pour encourager les familles à avoir davantage d’enfants.



Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie plus large de la « Vision du Siècle de la Turquie », un programme politique visant à renforcer la nation dans plusieurs domaines clés.



« Nous poursuivrons ces efforts avec détermination »



Erdoğan a conclu en affirmant que toutes ces initiatives se poursuivront « de manière toujours plus efficace et résolue », réaffirmant sa volonté de faire de la famille et de la démographie une priorité nationale pour la prochaine décennie.