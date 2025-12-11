‎ Tchad : bilan annuel des services de l’État au Moyen-Chari

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, a présidé ce 11 décembre 2025, dans la salle de réunion de la mairie de Sarh, une rencontre consacrée au bilan annuel 2025 avec l’ensemble des responsables des services déconcentrés de l’Etat.



L’objectif était de présenter les principales actions menées, les réalisations, les difficultés rencontrées, ainsi que les recommandations et les perspectives pour l’année 2026. Les différentes délégations de l’Education nationale, Santé, Femme et Petite Enfance, Action sociale, Elevage, Agriculture, Commerce, Plan, Droits humains, Jeunesse et Sports, entre autres, ont exposé leurs rapports.



Certaines ont indiqué avoir réalisé plusieurs activités sans obstacles majeurs. Toutefois, des difficultés communes persistent : manque de personnel, insuffisance d’infrastructures, absence de moyens roulants et retard ou refus de certains agents d’assurer correctement leurs heures de service.



La délégation de la Santé a signalé une hausse des cas de VIH/Sida et un retour du paludisme dans certains départements. Du coté des droits humains, 898 victimes ont été recensées : 772 femmes, 11 enfants et 15 hommes. La délégation de la Femme et de la Petite Enfance a également rapporté des cas d’excision dans le département du Lac Iro.



Le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou, a exigé que chaque délégué dépose désormais un rapport mensuel de ses activités. Il a félicité ceux qui accomplissent correctement leur mission, et a dénoncé l’attitude de certains responsables qui abandonnent leurs postes ou refusent de travailler. La rencontre s’est achevée dans un climat de satisfaction générale.