‎ Tchad : formation des membres du comité provincial de gestion des plaintes du Logone Oriental

Les membres du comité provincial de gestion des plaintes du Logone Oriental bénéficient des acquis sur les procédures de gestion des plaintes du projet d’appui à la transformation numérique du Tchad. C’est le Centre diocésain de formation permanente de Doba qui abrite cette formation de ces membres composés de quelques responsables de services déconcentrés de l’Etat et ceux de la société civile.



L’objectif de cette formation initiée par le ministère des Communications, de l’Economie Numérique et de la Digitalisation de l’administration est de renforcer la performance du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) à travers la formation, l’équipement des Comités de Gestion des Plaintes et la sensibilisation des populations bénéficiaires.



Pour le chef de mission Seïdou Siri, par ailleurs spécialiste en développement social, le Mécanisme de Gestion des Plaintes est un cadre qui permet aux parties prenantes du projet et aux communautés concernées de porter leurs préoccupations ou doléances de façon indépendante pour permettre d’avoir des réponses appropriées. Et ce, dans le souci d’une bonne gouvernance du projet.



Les connaissances que recevront les participants leur permettront de mener à bien leur mission en sachant réceptionner les plaintes, les enregistrer, puis de mener des enquêtes pouvant permettre de trouver des solutions aux situations qu’ils rencontreront.



A noter que les membres du Comité Provincial de Gestion de Plaintes recevront à la fin de cette rencontre, de l’appui matériel pour leur fonctionnement et la sensibilisation et vulgarisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes auprès des communautés.