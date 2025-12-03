‎Tchad : lancement officiel de l’IFASS d'Am-Timan, un nouvel institut dédié à la formation en santé

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a présidé la cérémonie de lancement officiel de l'IFASS, (Institut de formation des agents en sciences de la santé) d'Am-Timan. La cérémonie s'est déroulée au quartier Darassalam au sein dudit institut.



Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a présidé ce mercredi 3 décembre 2025 à Am-Timan, la cérémonie de lancement officiel de l’Institut de Formation des Agents en Sciences de la Santé (IFASS). L’événement s’est tenu dans l’enceinte de l’institut, situé au quartier Darassalam. L'IFASS compte 47 enseignants francophones et anglophones hautement qualifiés qui répondent aux normes du CAMES.



Lors de la cérémonie, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a exprimé sa reconnaissance envers les initiateurs de ce projet, saluant une initiative bénéfique pour la commune et la jeunesse locale.



Selon le directeur général de l’IFASS, Dr Mahamat Idriss Djaskano, l’établissement propose une formation de premier cycle pour les Agents Techniques de Santé (ATS), et ATS accoucheuses, et le deuxième cycle est prévu pour les Infirmiers Diplômés d’État (IDE), ainsi que les Sages-femmes Diplômées d’État.



Pour Dr Abdoulaye Mahamat Hassan, délégué provincial de la Santé publique, l’ouverture de cet institut positionne désormais Am-Timan comme un pôle stratégique de formation sanitaire, pour l’ensemble de la province du Salamat. En donnant le coup d’envoi officiel des activités pédagogiques, le secrétaire général Maab Mara a souligné l’importance particulière de cet établissement pour l’éducation des jeunes filles.



Il demande à la direction de l'IFASS de bien éduquer les étudiantes et étudiants, selon le programme national de formation des agents en santé. La cérémonie s’est achevée par une visite guidée des locaux, conduite par le directeur général de l’IFASS, en compagnie des autorités présentes.