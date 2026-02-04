‎Tchad : un jeune père évite la prison ferme après un vol de téléphone

Un jeune homme a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de N’Djamena, le mardi 3 février 2026, pour le vol d’un téléphone portable.



Il avait reconnu les faits et collaboré avec la justice, ce qui a pesé dans la décision des magistrats. Lors de l’audience, le procureur a relevé que l’accusé était un délinquant primaire et avait pleinement admis sa responsabilité. Il a requis six mois d’emprisonnement ferme.



Après l’énoncé de cette réquisition, le président du tribunal a demandé à l’accusé s’il avait quelque chose à ajouter. Celui-ci a reconnu le vol, tout en précisant que la victime avait récupéré son bien presque immédiatement.



Il a également plaidé pour l’indulgence, expliquant que sa femme venait d’accoucher et qu’il était impatient de retrouver sa famille et de rencontrer son nouveau-né. La cour a tenu compte de ces éléments et fait preuve de clémence.



Le président l’a finalement condamné à 12 mois de prison avec sursis, mais l’a averti solennellement : en cas de nouvelle infraction, il s’exposerait à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme, sans aucune forme de grâce.