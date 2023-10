2ème sommet des trois bassins à Brazzaville : une première journée consacrée à l’élaboration de la feuille de route

Le 2ème Sommet des trois Bassins des Écosystèmes de Biodiversité et des Forêts Tropicales s’est ouvert à Brazzaville sur le site de Kintélé, sous les auspices de la ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Coordonnatrice technique de la Commission Climat du bassin du Congo, Arlette Soudant Nonault.



Dans son discours de circonstance, Arlette Soudan Nonault, a souligné que « toutes les conditions sont réunies pour produire un contenu riche, inclusif et utile à nos bassins et à la planète». Selon elle, toutes les cartes sont en main pour que ce sommet tienne ses promesses, en posant sur les fonts baptismaux, les termes d’une collaboration fructueuse entre les trois bassins.



Une journée technique pour identifier les axes de travail



Arlette soudant Nonault a indiqué qu’au cours de cette première journée technique, il s’agira pour les délégations présentes à mieux se connaître et à mieux appréhender les particularités et défis propres à chacun des trois bassins, ainsi que « les connaissances, les acquis scientifiques et techniques et les expériences développées dans chacun de nos bassins », a-t-elle déclarée.



L’autre grand axe de travail de cette journée technique évoqué par la ministre de l’environnement congolaise concerne l’identification des thématiques et axes de travail communs qui nourriront les coopérations entre les bassins demain.



L’occasion sera également toute indiquée, au cours de cette journée inaugurale, pour les experts de créer le meilleur environnement de travail pour atteindre les résultats escomptés et mieux défendre collectivement les intérêts et combats communs des trois bassins tropicaux du monde.



Au cours de cette journée il sera aussi question d’accélérer les capacités de financement, notamment, en trouvant les voies et moyens appropriés pour rémunérer les services écosystémiques.



Des interventions de haut Niveau attendues



Ce 2ème sommet des trois bassins tropicaux du monde, sera réparti en 26 side évents et 05 panels, a précisé Arlette Soudant Nonault, tout en rappelant que, le secrétaire général des Nations Unies adressera son message de soutien en vidéo lors du segment de haut niveau, tout comme les présidents Lula DA Silva et Emmanuel Macron.



Outre, les 14 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus également à ce sommet 427 organisations non-gouvernementale, 354 représentants du secteur privé, 326 représentants de la société civile et des peuples autochtones et 254 représentants de la jeunesse. La liste n’est pas exhaustive.



A noter que, le président de la République centrafricaine, Archange Touadera, a été le premier à fouler la terre congolaise. Il est arrivé à Brazzaville, le 25 octobre en fin d’après-midi.