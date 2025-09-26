80ᵉ AG de l’ONU : Le Tchad appelle à un cessez-le-feu immédiat au Soudan







L'ambassadeur, Représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies, le Dr Mouctar Abakar, y a représenté le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il a réaffirmé la position constante du Tchad : un appel pressant à un cessez-le-feu immédiat, à l’accès sans entrave de l'aide humanitaire, et à la résolution du conflit par la voie pacifique.



Impacts et défis humanitaires

Les participants ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation catastrophique au Soudan, qui continue de se détériorer rapidement, et ont renouvelé les engagements pris dans la Déclaration de principes de Paris adoptée le 15 avril 2024.



L'ambassadeur Mouctar Abakar a souligné que le Tchad est également victime de cette guerre et subit de plein fouet ses multiples impacts. Sur le plan humanitaire, le pays accueille plus de 1,5 million de réfugiés soudanais et plusieurs centaines de milliers de retournés.



Il a averti que la prise en charge des besoins humanitaires des réfugiés et des populations hôtes est largement sous-financée. Avec la réduction drastique de l’aide humanitaire au niveau international, la situation risque de s’aggraver dangereusement.



Appel à l'inclusion des pays voisins

Le Tchad soutient toutes les initiatives visant à restaurer la paix au Soudan, incluant la déclaration conjointe récente du QUAD.



Enfin, le Dr Mouctar Abakar a insisté pour que les pays voisins du Soudan, directement affectés par le conflit, soient systématiquement associés à tout processus international visant à résoudre cette crise.