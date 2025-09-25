L’Arabie Saoudite consolide sa position en tant que hub régional de la Fintech

Fidèle à son engagement de continuer à renforcer les cadres réglementaires pour favoriser une croissance harmonieuse de l'écosystème Fintech, l'autorité saoudienne des marchés de capitaux (CMA) a annoncé qu’un total de 68 permis expérimentaux fintech a été accordé vers la fin du deuxième trimestre 2025.



Parallèlement, 50 entreprises Fintech sont actuellement enregistrées au sein du Laboratoire Fintech (Fintech Lab) de la CMA, dont 36 sont en phase d'exploitation active.



Ce progrès reflète l'évolution technologique dans le secteur Fintech du Royaume, qui forme déjà un environnement prêt et attrayant pour l’innovation, l’investissement et la croissance, et s'inscrit dans le cadre des objectifs plus larges de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite et du plan stratégique de la CMA pour 2024-2026. Le Fintech Lab de la CMA a été lancé en tant qu’environnement contrôlé pour tester des produits et services financiers innovants.



Il offre aux entreprises Fintech locales et internationales un cadre réglementaire clair et contrôlé pour tester leurs solutions, produits et services, notamment le financement participatif de titres, le robot-conseil (robo-advisory), et les plateformes de trading numérique, ainsi que d’expérimenter les technologies émergentes, dont le trading social et les services de conseil alimentés par l’IA pour le conseil.



Sur les 68 entreprises fintech admises au sein du Laboratoire Fintech de la CMA, 36 ont d’ores et déjà lancé leurs activités, 14 sont en phase de finalisation des exigences préalables au lancement, cinq ont terminé leur programme au sein du Laboratoire, et les autres ont conclu leur période d'autorisation réglementaire.