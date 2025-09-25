Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

L’Arabie Saoudite consolide sa position en tant que hub régional de la Fintech


Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 25 Septembre 2025



L’Arabie Saoudite consolide sa position en tant que hub régional de la Fintech
Fidèle à son engagement de continuer à renforcer les cadres réglementaires pour favoriser une croissance harmonieuse de l'écosystème Fintech, l'autorité saoudienne des marchés de capitaux (CMA) a annoncé qu’un total de 68 permis expérimentaux fintech a été accordé vers la fin du deuxième trimestre 2025.

Parallèlement, 50 entreprises Fintech sont actuellement enregistrées au sein du Laboratoire Fintech (Fintech Lab) de la CMA, dont 36 sont en phase d'exploitation active.

Ce progrès reflète l'évolution technologique dans le secteur Fintech du Royaume, qui forme déjà un environnement prêt et attrayant pour l’innovation, l’investissement et la croissance, et s'inscrit dans le cadre des objectifs plus larges de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite et du plan stratégique de la CMA pour 2024-2026. Le Fintech Lab de la CMA a été lancé en tant qu’environnement contrôlé pour tester des produits et services financiers innovants.

Il offre aux entreprises Fintech locales et internationales un cadre réglementaire clair et contrôlé pour tester leurs solutions, produits et services, notamment le financement participatif de titres, le robot-conseil (robo-advisory), et les plateformes de trading numérique, ainsi que d’expérimenter les technologies émergentes, dont le trading social et les services de conseil alimentés par l’IA pour le conseil.

Sur les 68 entreprises fintech admises au sein du Laboratoire Fintech de la CMA, 36 ont d’ores et déjà lancé leurs activités, 14 sont en phase de finalisation des exigences préalables au lancement, cinq ont terminé leur programme au sein du Laboratoire, et les autres ont conclu leur période d'autorisation réglementaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/09/2025

Tchad : vandalisme au COST, la majorité des fédérations sportives condamnent fermement

Tchad : vandalisme au COST, la majorité des fédérations sportives condamnent fermement

Tchad : dans le Lac, l'envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel conduit une mission avec l’OIM Tchad : dans le Lac, l'envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel conduit une mission avec l’OIM 24/09/2025

Populaires

Tchad : l’ARSE accorde deux mois pour se mettre en conformité

24/09/2025

Tchad : le PNLP mobilise le public contre le paludisme lors d’une journée portes ouvertes

24/09/2025

Avec des millions de vies d'enfants en jeu, Bill Gates déclare que l'humanité est à la croisée des chemins

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter