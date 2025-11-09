Alwihda Info
INTERNATIONAL

Recrutement dans l’armée russe : Mise en garde du ministre Ukrainien Andrii Sybiha aux ressortissants Africains


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Le Ministre ukrainien des Affaires Étrangères, Andrii Sybiha, a lancé le 8 novembre 2025 un appel public aux ressortissants africains, les mettant en garde contre le recrutement dans l’armée d’invasion russe en Ukraine, et dénonçant les méthodes et le sort réservé à ces combattants étrangers.


Recrutement dans l’armée russe : Mise en garde du ministre Ukrainien Andrii Sybiha aux ressortissants Africains



 

L’Enrôlement des Citoyens Africains

 
Selon les informations disponibles citées par le Ministre Sybiha, au moins 1 436 citoyens de 36 pays africains sont actuellement engagés dans l’armée russe, bien que le nombre réel puisse être "beaucoup plus important".

 
  • Méthodes de Recrutement : La Russie utiliserait diverses méthodes, notamment des offres d’argent, la tromperie quant à la nature des documents signés, ou la contrainte.
  • Conséquence fatale : Le Ministre avertit que signer le contrat russe est "équivalent à une peine de mort".
 



Le Sort des Combattants Étrangers

 
Andrii Sybiha décrit le sort des citoyens étrangers engagés dans l'armée russe comme tragique :
  • "Chair à canon" : La plupart sont immédiatement envoyés à des "assauts de chair à canon" où ils sont rapidement tués.
  • Traitement de "Second Ordre" : Le commandement russe traiterait ces étrangers comme du "matériel de second ordre et expansible", sachant qu’il n’y aura pas de responsabilité pour un étranger tué.
  • Statistiques sombres : La majorité de ces mercenaires ne survivrait pas plus d’un mois.
 

Appel et Alternatives

 
Le Ministre Sybiha a lancé deux appels majeurs : le premier à l'intention des citoyens, le second aux gouvernements africains.


 

1. Message aux Ressortissants Africains

 
Le Ministre insiste sur deux options pour éviter un destin funeste :
  • Ne pas s’enrôler : "Ne vous faîtes pas enrôler et ne signez aucuns documents avec les autorités russes." L'activité est jugée illégale, immorale, et violant la Charte de l’ONU et le droit international.
  • Déserter et se rendre : Si l'individu est déjà au front, il doit chercher toute opportunité pour déserter et devenir prisonnier de guerre (PdG).
 



2. Message aux Gouvernements Africains

 
Andrii Sybiha exhorte les gouvernements africains à :
  • Faire des déclarations publiques pour prévenir leurs citoyens contre l’enrôlement.
  • Déployer tout effort possible pour démanteler les schémas de recrutement russes et informer leurs citoyens que cette activité est illégale.
 



L'Option de la Captivité Ukrainienne

 
Le Ministre présente la captivité ukrainienne comme une planche de salut :
  • Sécurité et Retour : La captivité ukrainienne est un "ticket de vie" qui offre la possibilité de revenir dans le pays d’origine.
  • Respect des Normes : L'Ukraine assure que les prisonniers de guerre sont traités conformément à tous les standards du droit humanitaire international (mentionnant que la plupart des mercenaires étrangers détenus sont devenus PdG dès leur premier combat, sauvant ainsi leur vie).
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


