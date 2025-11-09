L’Enrôlement des Citoyens Africains

Méthodes de Recrutement : La Russie utiliserait diverses méthodes, notamment des offres d’argent, la tromperie quant à la nature des documents signés, ou la contrainte.

Conséquence fatale : Le Ministre avertit que signer le contrat russe est "équivalent à une peine de mort".





Le Sort des Combattants Étrangers

"Chair à canon" : La plupart sont immédiatement envoyés à des "assauts de chair à canon" où ils sont rapidement tués.

Traitement de "Second Ordre" : Le commandement russe traiterait ces étrangers comme du "matériel de second ordre et expansible", sachant qu’il n’y aura pas de responsabilité pour un étranger tué.

Statistiques sombres : La majorité de ces mercenaires ne survivrait pas plus d’un mois.

Appel et Alternatives

1. Message aux Ressortissants Africains

Ne pas s’enrôler : "Ne vous faîtes pas enrôler et ne signez aucuns documents avec les autorités russes." L'activité est jugée illégale, immorale, et violant la Charte de l’ONU et le droit international.

Déserter et se rendre : Si l'individu est déjà au front, il doit chercher toute opportunité pour déserter et devenir prisonnier de guerre (PdG).





2. Message aux Gouvernements Africains

Faire des déclarations publiques pour prévenir leurs citoyens contre l’enrôlement.

Déployer tout effort possible pour démanteler les schémas de recrutement russes et informer leurs citoyens que cette activité est illégale.





L'Option de la Captivité Ukrainienne

Sécurité et Retour : La captivité ukrainienne est un "ticket de vie" qui offre la possibilité de revenir dans le pays d’origine.

Respect des Normes : L'Ukraine assure que les prisonniers de guerre sont traités conformément à tous les standards du droit humanitaire international (mentionnant que la plupart des mercenaires étrangers détenus sont devenus PdG dès leur premier combat, sauvant ainsi leur vie).

